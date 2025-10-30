Casper Scherstén har lyfts fram som en av de största talangerna i TV-pucken. I kvartsfinalen mot Värmland visade han varför. Skånes storstjärna blev hjälte när laget vann med 3-1 och säkrade en semifinalplats.

– Han påminner om Lucas Raymond, säger SVT:s Jonas Andersson.

Casper Scherstén imponerade för Skåne.

Foto: Skärmklipp/SVT.

Skåne är klart för semifinal på pojksidan. Detta efter att man besegrat Värmland med 3-1 i kvartsfinalen. Och precis som väntat stod Malmös jättetalang Casper Scherstén i centrum.

Först fanns han med i förarbetet till Axel Johnssons 1-0-mål i den första perioden. Sen var det han själv som satte 3-1-målet i början av den andra perioden, efter en fin individuell prestation där han överlistade en storspelande William Uhlander i Värmlandskassen genom att lägga pucken mellan benen på målvakten.

– Han har kylan i avslutet. Han ser luckan mellan benen där. Det är påpassligt. Jättefint, säger SVT:s Jonas Andersson.

Casper Scherstén hyllas av Jonas Andersson

Andersson sade i Hockeysverige.se’s podd ”Framtidens Stjärnor” att han tycker det finns likheter mellan Scherstén och Detroits storstjärna Lucas Raymond, och fortsatte i SVT:s sändning med att hylla Skånestjärnan stort.

– Det går snabbt när han sätter fart och han är sådär avig också. Han kan riktningsförändra på ett snabbt sätt. Han är en spelare att hålla koll på.

15-åringen har gjort 9+8 på sex TV-pucksmatcher om vi även räknar in kvalspelet i september och är med det, i skrivande stund, tvåa i turneringens poängliga.

Skåne klart för semifinal i TV-pucken

Skåne var spelförande under större delen av matchen, men Värmland satte ett jättetryck under slutdelen av matchen. En starkt spelande Jovan Perisic i Skåne-kassen såg dock till att de kunde hålla undan och säkra en semifinalplats.

Semifinalen spelas på lördag. Där väntar Norrbotten eller Stockholm Nord. Skåne jagar i helgen sin fjärde TV-puckstitel genom tiderna, och den första sedan 2017.

– De har en X-faktor i Scherstén, men oavsett motstånd i semifinalen kommer de få slå lite ur underläge, menar Jonas Andersson.

Värmland – Skåne 1-3 (1-2, 0-1)

Första perioden:

0-1 Axel Johnsson (Casper Scherstén, Lucas Linnér)

0-2 Philip Herrlin (Oliwer Hultin, Måns Brendheden)

1-2 Lucas Toumeh (Philip Tollefsen)

Andra perioden:

1-3 Casper Scherstén (Ville Bringsén, Felix Bognäs)