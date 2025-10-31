Så slutade flickornas kvartsfinaler – de möts i semifinal

Flicksidan av TV-puckens slutspel drog i gång på fredagen och bjöd på stort drama.

Värmland nådde en historisk semifinal – och målsituationer blev omdiskuterade.

Här är allt från kvartsfinalerna och en framåtblick mot semifinalerna som väntar.



Så slutade kvartsfinalerna på pojksidan under torsdagen!

Värmland och Ångermanland bland lagen i semifinal. Foto: Skärmdumpar/SVT

TV-puckens kvartsfinaler är slutspelade både på pojk- och flicksidan. Nu har vi resultaten att utgå ifrån – inför den spännande helgen med semifinaler och finaler.

På flicksidan fick vi följande semifinaler.

Lördag 10.15: Dalarna – Stockholm

Lördag 12.00: Värmland – Ångermanland



Finalen spelas mellan vinnarna 13.00 på söndagen i Hatstore Arena.

Skåne – Dalarna 1–7 (0-3,1-4)

Skåne: Malin Göransson.

Dalarna: Tilda Wigg 2, Ines Sundnäs Grillfors, Alva Nissas, Molly Hultgren, Isa Sinko, Molly Myhr.

Dalarna fick en lysande start på slutspelet och körde fullständigt över Skåne och det var en uppvisning i snygga avslut.

Skåne fick in en reducering genom Malin Göransson i den inledande minuten av den andra perioden till 1–3, men till slut räckte det inte långt.

I semifinal väntar Stockholm.

Dalarna vinner på ett övertygande sätt för att gå vidare till semifinal i TV-pucken.

Foto: SVT/Skärmdump

Stockholm – Västerbotten 2–1 (0-1, 2-0)

Stockholm: Maya Helje, Tilda Hennicks.

Västerbotten: Ebba Andersson.

Kvartsfinal två blev dramatisk och till slut vände Stockholm matchen och hjälte blev Tilda Hennicks. Men vägen dit var lång och Västerbotten hade ledningen genom Ebba Andersson.

Kayla Ljungblahd höll nollan för Västerbotten i den första perioden av två, men sedan lyckades Maya Helje och Tilda Hennicks forcera in kvitteringen och sedan ledningsmålet med bara minuter kvar.

Imorgon väntar snart en spännande semifinal mot Dalarna, klockan 10.15.

Stockholm går vidare till semifinal i TV-pucken.

Foto: SVT/Skärmdump

Ångermanland – Östergötland/Gotland 3–1 (2-1, 1-0)

Ångermanland: Enya Johansson x2, Sofia Andersson

Östergötland/Gotland: Sara Östrup

Ångermanland gjorde en bra insats och såg ut att vara på väg mot en säker 3–1 seger.

Men snart hände något som gjorde att det skulle bli dramatiskt mot slutet. För efter videobedömning valde domarna att döma bort en reducering till 2–3, för påverkan mot målvakten. En situation som inte var helt glasklar för kommentatorsparet Peter Jonsson och Jonas Andersson.

– Det ser ändå ut som att hon försöker undvika det, säger den förstnämnde.

– Jag menar på att det är rätt beslut att ta. Det är en påverkan mot målvakten där, svarade experten Jonas Andersson i SVT efter att målet dömts bort.

Till slut skulle Enya Johanssons dubbel bli avgörande för Ångermanland och senare skulle man få sitt semifinalmotstånd.

Situationen som dömdes i Ångermanlands favör.

Foto: SVT/Skärmdump

Värmland – Småland 1–0 efter straffar (0-0, 0-0, 0-0, straffar 2-1)

Straffläggning: 1–0, 0–1, 1–0

Målskyttar i straffläggningen



Småland: Tess Pettersson

Värmland: Matilda Henriksson Ribeiro, Molly Pihlström

Värmland firade sin historiska första semifinal i TV-pucken med ett stort kramkalas på isen. Men för matchhjälten Molly Pihlström var det inte givet att det skulle bli givet som mål.

– Jag trodde det skulle vara en till straff, säger matchhjälten Molly Pihlström och skrattar till SVT.

Matchen slutade 0–0 efter ordinarie tid och förlängning och det var alltså straffar som avgjorde matchen. Där gjorde Värmland dubbla mål för att slå ut värdlaget ur turneringen.

Nu möter Värmland Ångermanland i semifinalen klockan 12.00 imorgon.