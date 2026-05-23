KLART: Poängspruta till BIK Karlskoga

Nick Pastujov gjorde 82 poäng på 56 matcher för Herning den senaste säsongen.

Nu är amerikanen klar för spel i Hockeyallsvenskan och BIK Karlskoga.

Nick Pastujov i en duell med Emil Alba i CHL.

Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån.

Ingen spelare gjorde mer poäng än amerkanen Nick Pastujov i den danska ligan den här säsongen. Centern fortsatte sedan producera i slutspelet med sina 20 poäng för guldvinnande Herning.

Nästa säsong blir det alltså spel i Sverige för 28-åringen.

– Jättekul att Nick väljer att fortsätta karriären hos oss. I honom får vi in en stark avslutare med stor offensiv uppsida och en spelare som visat att han kan leverera poäng på hög nivå. Vi tror att han kommer att kunna bidra fint till vår trupp från centerposition, säger sportchef Torsten Yngveson till klubbens hemsida.

Innan sejouren i Danmark hade Pastujov även två riktigt poängstarka år i Österrike för Pioneers Vorarlberg och EC-KAC med 69 poäng på 88 matcher.

– Det ska bli väldigt kul att ta klivet över till svensk ishockey och komma till en klubb som har höga ambitioner. Laget ser spännande ut och jag ser fram emot att lära känna gruppen, komma igång med säsongen och bidra med mitt spel. Jag hoppas kunna hjälpa laget offensivt, säger Pastujov själv.