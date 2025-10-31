Stockholm tar sig vidare till semifinal i TV-pucken.

De vänder underläge till 0-1 till seger med 2-1 mot Västerbotten i en rafflande kvartsfinal.

Stockholm går vidare till semifinal i TV-pucken. Foto: SVT/Skärmdump

Det blev inte mycket till spänning i fredagens första kvartsfinal i TV-pucken där Dalarna vann med hela 7-1 över Skåne för att säkra avancemang till semifinalen. Den andra kvarten, mellan Stockholm och Västerbotten, blev inte alls lika målglad men den var definitivt underhållande.

Det bjöds på fartfylld hockey från första nedsläpp där båda lagen attackerade hejvilt. Det var bara ett storspel från de båda målvakterna som höll nere siffrorna. Det var Västerbotten som tog ledningen, fem minuter in i matchen, sedan Ebba Andersson snodde pucken från en Stockholmsback och lade in den i nätet bakom en chanslös Enya Blom i mål.

Under resterande del av första perioden tog Stockholm över lite mer men det var samtidigt ett väldigt böljande spel där båda lagen skapade mängder med chanser. Kayla Ljungblahd stod däremot för en riktigt stark insats mellan stolparna för Västerbotten och såg till att det fortsatt stod 0-1 efter 20 minuters spel.

Sent avgörande av Stockholm

I andra perioden skulle Stockholm däremot kunna forcera in 1-1. Nästan sju minuter in i perioden klev Maya Helje fram och forcerade in en kvitteringspuck bakom Ljungbladh. Det blev sedan en väldigt dramatisk avslutning på matchen. Båda lagen hade lägen att avgöra och sätta ett segermål. Men med mindre än tre minuter kvar skulle 2-1-målet komma – och det var Stockholm som gjorde det.

När Stockholm spelade powerplay öppnade ytorna upp sig vilket ledde till att två stockholmskor stod fria framför målvakten. Tilda Hennicks kunde sedan peta in pucken på bortre stolpen för 2-1 till Stockholm precis i slutet av matchen. Med exakt två minuter kvar att spela fick sedan Västerbotten chansen i powerplay. Tillia Lindgren var ett stolpskott från att skjuta kvartsfinalen till förlängning men närmare än så kom inte Västerbotten.

Målramen samt målvakten Enya Blom stod i vägen för Västerbotten och i stället kunde Stockholm vinna med 2-1 för att säkra sin plats i medaljmatcherna. Skotten slutade 25-19 till Stockholm och målvakterna Kayla Ljungblahd (23 räddningar) och Enya Blom (18 räddningar) storspelade båda två för att se till att det blev en målsnål kvartsfinal.

Stockholm – Västerbotten 2–1 (0-1,2-0)

Stockholm: Maya Helje, Tilda Hennicks.

Västerbotten: Ebba Andersson.

