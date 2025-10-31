Dramat: Viktiga målet dömdes bort: ”Menar att det är rätt”

Ångermanland är klart för semifinal i tjejernas TV-pucksturnering.

Segern mot Östergötland/Gotland kom efter ett omdiskuterat bortdömt mål – efter att en spelare påverkat målvakten.

– Det ser ändå ut som att hon försöker undvika det, säger Peter Jonsson i SVT

Östergötland/Gotland berövades en dramatisk avslutning.

Foto: Bildbyrån

Tjejernas TV-pucksslutspel tog sin början på fredagen, och när Ångermanland mötte Östergötland/Gotland, var det dagens tredje kvartsfinal. Tidigare under dagen krossade Dalarna Skåne med 7–1 och Stockholm vände och vann en tät match mot Västerbotten med 2–1. Den andra sidan av slutspelsträdet ska nu avgöras under sen eftermiddag.

I den första matchen på den sidan drog Ångermanland det längsta strået. I semifinal väntar Värmland eller Småland – något som avgörs senare i eftermiddag. Efter en slö start på matchen – small det till rejält efter att Östergötland/Gotland bjudit Ångermanland på ett onödigt läge i PP. Sex man på isen – och det tog inte mer än 30 sekunder innan Enya Johansson slog till.

Dramat: Målet dömdes bort

Men firandet hade knappt hunnit lägga sig innan Sara Östrup kvitterade, bara 37 sekunder senare.

Mot slutet av perioden åkte Matilde Skröder i Ångermanland på en utvisning – och Östergötland/Gotland fick ett gyllene läge att ta ledningen. I stället lyckades Sofia Andersson slå till i andra änden.

Ett mål med en man mindre som skulle visa sig bli matchvinnande. För den andra perioden inleddes med ett tidigt mål från Enya Johansson, som därmed blev tvåmålsskytt.

Men det skulle bli dramatiskt mot slutet ändå – och i boxplay lyckades Östergötland/Gotland reducera. Men efter videobedömning valde domarna att döma bort målet för påverkan mot målvakten. En situation som inte var helt glasklar för kommentatorsparet Peter Jonsson och Jonas Andersson.

– Det ser ändå ut som att hon försöker undvika det, säger den förstnämnde.

– Jag menar på att det är rätt beslut att ta. Det är en påverkan mot målvakten där, svarade experten Jonas Andersson i SVT efter att målet dömts bort.

Östergötland/Gotlands målvakt Lisa Pettersson var en av matchens stora lirare och reagerade också på situationen.

– Hon är väl lite målgården, men jag tycker det är surt,

Efter den situationen tog Ångermanland segern i hamn och det blev till slut 3–1. I semifinal väntar antingen Småland eller Värmland.

Ångermanland – Östergötland/Gotland 3–1

Första perioden

1–0 Enya Johansson (Sofia Andersson)

1–1 Sara Östrup

2–1 Sofia Andersson



Andra perioden

3–1 Enya Johansson (Liv Pettersson, Bella Glädje)