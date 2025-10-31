Skriver historia – efter förvirringen: ”Trodde det var en straff till”

Värmland vann sista kvartsfinalen i flickornas TV-pucksslutspel – slog Småland efter straffdrama.

Nu är laget klart för semifinal för första gången – efter stor förvirring

– Jag trodde det skulle vara en till straff, säger matchhjälten Molly Pihlström och skrattar till SVT.

Värmlands vilda firande efter segern mot Småland.

Foto: Skärmdump/SVT

I gruppspelet vann Värmland samtliga matcher och visade att man är ett oerhört starkt och stabilt lag, då man inte heller släppte in några mål. Småland förlorade dock tre matcher i samma stadie av turneringen mot Västergötland, Göteborg och Skåne.

Men i egenskap av hemmalag i turneringen, som spelas i Kalmar, så blev man kvalificerade för kvartsfinal. När pucken släpptes började det som nog var turneringens allra mest tillknäppta match och länge var det mållöst. Med bara fyra och en halv minut kvar åkte Värmland på ett lagstraff – för att ha haft en man för mycket på isen.

Dramat – fick avgöras efter straffar

Den onödiga utvisningen gav Småland sin andra chans i powerplay för perioden – men då slarvade man bort möjligheten. 0–0 i det oerhörda dramat efter full tid och förlängning – efter att Värmland pressat Småland rejält under femminutersförlängningen.

Straffslag fick avgöra – och vilka mål det blev. Värmland gjorde mål genom Molly Pihlström och Matilda Henriksson Ribeiro och drog därmed det längsta strået. Därmed skriver Värmland historia och är vidare till semifinal för första gången.

Men avgörandet blev förvirrande för matchhjälten.

– Jag trodde det skulle vara en till straff, säger hon och skrattar.

– Det var obeskrivligt och den mäktigaste känslan än så länge, fortsätter Molly Pihlström i SVT.

Värmland – Småland 1–0 efter straffläggning (0-0, 0-0, 0-0, straffar 2-1)

Straffläggning: 1–0, 0–1, 1–0



Målskyttar i straffläggningen

Småland: Tess Pettersson

Värmland: Matilda Henriksson Ribeiro, Molly Pihlström