Dalarna övertygar i TV-pucken.

Efter en stark insats och 7-1 mot Skåne går Dalarna vidare till semifinal.

Dalarna vinner på ett övertygande sätt för att gå vidare till semifinal i TV-pucken. Foto: SVT/Skärmdump

2023 blev Dalarna mästare i TV-pucken men 2024 åkte de ut redan i kvartsfinal. I årets turnering visar Dalarna däremot återigen att de blir att räkna med. Under fredagens kvartsfinal mot Skåne stod Dalarna för en riktigt stark insats för att säkra avancemang till semifinalen.

1-0 kom tidigt för Dalarna sedan Ines Sundnäs Grillfors gjort matchens första mål. Sedan tog Dalarna tillvara på dubbla powerplays. Först agerade Sundnäs Grillfors framspelare till Tilda Wigg som satte 2-0 och därefter klev backen Alva Nissas fram och skickade in 3-0 med ett starkt skott. Efter 20 övertygande minuter hade Dalarna alltså satt en fot i semifinalen.

– Dalarna känns tyngre, de rullar runt på sina kedjor och är tunga att möta i försvarsspelet. Det är ett tufft motstånd för Skåne att få i kvartsfinalen, säger SVT-experten Maria Rooth.

Dalarna vinner stort över Skåne

I andra perioden jagade Skåne en väg in i matchen och fick även kontakt när Malin Göransson satte reduceringen efter bara 32 sekunder. Skåne skapade sedan ett flertal chanser att reducera ytterligare, men sedan kunde Dalarna sticka iväg och punktera matchen. Först gjorde Tilda Wigg sitt andra mål i matchen för 4-1 och bara 48 sekunder senare kom även 5-1 genom Molly Hultgren.

Därefter tog Dalarna över tillställningen och när de fick chansen i powerplay för tredje gången i matchen kom även det tredje PP-målet. Isa Sinko sköt in 6-1-målet för att definitivt säkra segern. Dalarnas powerplay skulle däremot sedan slå till igen. Precis i matchens slutminuter kom även 7-1 till Dalarna sedan Molly Myhr blivit målskytt.

Skåne – Dalarna 1–7 (0-3,1-4)

Skåne: Malin Göransson.

Dalarna: Tilda Wigg 2, Ines Sundnäs Grillfors, Alva Nissas, Molly Hultgren, Isa Sinko, Molly Myhr.

Source: TV-PUCKEN-W Scoring Leaders @ Elite Prospects