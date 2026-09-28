Därför gör förbundet om förbundskaptensrollen: "Maximera"

Rikard Grönborg är tillbaka som förbundskapten. Foto: Bildbyrån.

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Förbundskapten Rikard Grönborg har under säsongsupptakten varit en flitig besökare på de svenska arenorna, och har bland annat besökt fyra matcher i SHL tillsammans med Tommy Boustedt som är ny scout för landslaget. Firma Grönborg/Boustedt har en lång historia ihop, inte minst på det svenska ishockeyförbundet, men även om namnen är desamma är rollerna annorlunda för de båda.

Just nu är Rikard Grönborg både GM och huvudtränare, just där är det mesta sig likt, men på sikt kan hans roll bli mer och mer som en lagbyggare snarare än en coach. Och runt sig har han nu ingen coachstab, utan vad som snarare kan beskrivas som en "scoutstab" med Nicklas Lidström och nyss nämnde Boustedt i spetsen.

Syftet? Att maximera förutsättningarna för att nå framgångar i de stora mästerskapen.

– Vi ska lägga mer resurser på lagbygget, och har därför ett management-team istället för ett coachteam. Det gamla förbundskaptensjobbet var lite förlegat. Där har det varit samma arbetsbeskrivning hur länge som helst. Nu ska vi allokera mer resurser åt lagbygget och åt GM-positionen, förklarar han för hockeysverige.se.

Rikard Grönborg och Tommy Boustedt på plats på Brynäs-Luleå i lördags. Foto: Bildbyrån.

"Vet inte exakt vad som kommer hända"

Det är mycket som är nytt. Så mycket nytt att inte ens Grönborg själv riktigt vet vart hans jobb kommer ta vägen på längre sikt.

– Det här är ett förändringsarbete, så vi vet inte exakt vad som kommer hända om ett år eller om två år. Men vi har en tydlig riktning och en tydlig bild om hur det ska gå till i alla fall första året. Där kommer vi också ha en kontinuitet på coachfronten eftersom jag kommer vara head coach också. Sen kommer vi ta in olika coacher, förhoppningsvis med en bra spets på olika saker, till olika turneringar.

De coacherna kommer hämtas in från SHL.

– Vi ser det som en bra investering för SHL-klubbarna att få låna ut sina coacher till Tre Kronor. Vi har en bra dialog med Hemlin (Johan, sportchef för SHL) kring hur vi ska gå till väga.

– Men eftersom vi inte gjort det här förut är jag också nyfiken på hur det kommer bli.

Sker de här förändringarna på ditt eller förbundets initiativ?

– Det är förbundets. Jag har varit med i processen men det är förbundet som valt att göra förändringarna.

– Under processens gång intervjuade de några gamla förbundskaptener, däribland jag som ju var med i landslaget i olika roller i tolv år. Så vi hade en dialog en tid, redan när de började med sitt förändringsarbete, och sen när Sam (Hallam) bestämde sig för att sluta och de skulle gå vidare med en annan person fanns det ett intresse från förbundet att gå vidare med mig.

– Jag har varit med i diskussionerna en tid, men i början var det mest för att de skulle tanka av mig på information för att jag varit förbundskapten tidigare.

Rikard Grönborg.

Foto: Bildbyrån

Därför har han sin bas i USA

Rikard Grönborg, som de sju senaste säsongerna jobbat i Schweiz och Finland, kommer ha sin bas i Utah. Det är en av de tydligaste förändringarna jämfört med tidigare, då förbundskaptenerna haft sin bas i Sverige och sedan åkt över till Nordamerika ett visst antal gånger per säsong.

– Jag kommer vara i Sverige när förbundet vill ha mig här. Nu har jag varit här i två veckor, jag var här i två veckor i augusti och så kommer jag vara här i anslutning till turneringarna.

– En sak vi fått till oss är att vi ska vara mer närvarande i SHL och i NHL. Tommy (Boustedt) och jag kommer besöka alla klubbar i SHL. Men sen är det ju så att 90 procent av spelarna i en VM-trupp kommer komma från NHL. I OS och World Cup är den siffran antagligen 100 procent. Så vi måste vara närvarande där också, och därför har vi kommit fram till det här upplägget. Återigen: Det handlar om att lägga resurserna på rätt saker.

Ska vi tolka det här som att fokuset på de stora mästerskapen kommer bli ännu större nu?

– Arbetsbeskrivningen är att vi ska maximera resurserna och vara bäst när det är stora mästerskap. Men du känner mig bra nog för att veta att jag inte direkt kommer gå in för att bli trea när vi spelar Euro Hockey Tour. Vi ska vinna där också. De turneringarna är jätteviktiga, dels för att identifiera spelare här och nu och dels för framtiden. Men framför allt spelar vi för att vinna.

Hur mycket kommer handla om att prestera här och nu, kontra att bygga en stomme för framtiden?

– När det är Hockey-VM är det alltid "här och nu" som gäller. I Euro Hockey Tour ska vi också identifiera de vi kan vara bäst med där och då, men där finns det också kanske en handfull spelare som kommer spela VM. Och jag vill också att vi ska hitta en kultur där vi vinner.

– Men precis som för ett klubblag är det här en hel säsong, där vi ska göra en resa och identifiera både coacher och spelare som kan maximera våra chanser.

Rikard Grönborg kramar om Nicklas Bäckström efter VM-guldet 2017. Foto: Bildbyrån.

"Lidit när det inte gått bra"

Rikard Grönborg vann två guld, 2017 och 2018, på tre VM under sin senaste sejour som förbundskapten. Det gör att han och Conny Evensson är de enda svenska förbundskaptenerna som vunnit två raka VM-guld. Men sedan Grönborg lämnade efter kvartsfinaluttåget mot Finland 2019 har det varit tomt i pokalskåpet för herrlandslaget.

Två bronsmedaljer är det festligaste man uppnått sedan dess. Det blev också en tredjeplats i 4-Nations.

– Jag har såklart följt det, och lidit med dem när det inte gått bra. Samtidigt kan man inte kalla det för fiasko när vi tar medalj, och vi har ändå två medaljer de tre senaste VM-turneringarna. Det är klart vi vill mer än så, men det är knappast fiasko. Jag vet hur svårt det är att ta medalj, och hur små marginalerna är.

– Men det vi pratar om just nu är som sagt just hur vi ska uppnå de bästa resultaten vi kan, med de resurser vi har.

Hur svår tror du omställningen blir för dig, nu när du går från klubbtränare till att återigen coacha landslaget?

– Det är klart det blir en omställning, men svår...det är olika utmaningar skulle jag säga. Samtidigt är jag trygg i processen och i vårt samarbete med SHL-klubbarna. Det är ett privilegium att få jobba med dem.

– Det som blir nytt är väl att jobba med spelarna födda på 2000-talet. Jag är nyfiken på att se hur det blir att jobba med dem. 90-talisterna har jag jobbat med, både i Juniorkronorna och i Tre Kronor, så de känner jag redan bra.

– Men framför allt känner jag bara att det känns underbart att få komma tillbaka till den svenska hockeyfamiljen.