Aktuell för JVM - imponerar i Brynäs: "En de kan bygga med"

Gustav Hillström i Brynäs.

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Brynäs IF har länge haft en uppsnackad 07-kull. Nu har också en spelare därifrån börjat nosa på A-laget på allvar. Nämligen Gustav Hillström.

Redan på försäsongen fick han en stor chans i en toppkedja.

När sedan Calle Järnkrok missade en match i SHL fick 19-åringen också kliva in mellan stjärnorna Anton Rödin och Oskar Lindblom.

– Det är kul med honom för att de har ju verkligen velat ge honom chansen, det är väldigt tydligt. Det är han som har gått först av de här yngre killarna. Då är det honom de har valt att satsa på, säger Måns Karlsson.

Talangen har gjort 36 juniorlandskamper men ännu inte fått representera Sverige något stort mästerskap. Även i Brynäs har han producerat väl och fick göra debut i A-laget redan för två säsonger sedan.

– De tror otroligt gott om honom, de gillar honom och det han står för. Det var otäckt med den allvarliga skadan han åkte på förra säsongen, men just hur snabbt han har tagit sig in i A-laget och presterar är imponerande, säger Karlsson.

Gustav Hillström lyfts fram i Brynäs

I Framtidens stjärnor diskuteras också Gustav Hillströms chanser att slå sig in i en JVM-trupp. Där mycket så klart kommer att bero på hur stort förtroende han får i Brynäs under hösten. Exempelvis ska även Milton Gästrin in i laget så småningom.

Klart är dock att Brynäs så här långt visar stort förtroende för löftet.

– Nu ska jag inte lägga ord i munnen på Brynäs men jag tror att en anledning till att de tror så hårt på honom är att de kanske inte räknar med att han ska bli en 50-poängsspelare som automatiskt får NHL-kontrakt utan kanske någon de kan bygga med över tid, lite likt Linus Ölund.

Det Måns Karlsson verkligen trycker på är också hur användbar Hillström kan vara, både i Brynäs och i en potentiell roll i ett Junior-VM.

– Det är precis det som gör att han passar så bra i Brynäs. Han var väl ytter i fjärdekedjan och sen center i andrakedjan nästa match. Visst, han kommer göra sina poäng men återigen kanske vi ska titta på Linus Ölund. Han brukar ligga runt 15-20 poäng per säsong och gör Hillström det i tio år tror jag att Brynäs är väldigt nöjda med det. Sen kanske han har lite bättre offensiv i sig.

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