Tidigare NHL-svensken blir ny tv-expert

Viktor Stålberg, här med Stanley Cup-bucklan 2013, är ny NHL-expert på Disney+. Foto: Daniel Stiller / BILDBYRÅN

Foto: BILDBYRÅN

Viktor Stålberg får en ny roll i den svenska NHL-bevakningen. Den tidigare NHL-forwarden blir expert för Disney+ och ESPN när man tar en del av sändningsrättigheterna till världens främsta hockeyliga.

Stålberg har en gedigen bakgrund från NHL. Mellan 2010 och 2019 spelade han närmare 500 matcher i ligan för Toronto Maple Leafs, Chicago Blackhawks, Nashville Predators, New York Rangers, Carolina Hurricanes och Ottawa Senators.

Den största framgången kom 2013, då Stålberg var med och vann Stanley Cup med Chicago Blackhawks.

Efter spelarkarriären har 40-åringen redan tagit steget in i tv-världen. Han har bland annat arbetat som expert och kommentator under de olympiska spelen 2022 och 2026 för Warner Bros Discovery.

Nu fortsätter alltså Stålberg på den inslagna vägen – men med fokus på NHL.

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Bäckman och Dahlberg kommenterar

Disney+ och ESPN presenterar samtidigt två svenska kommentatorer som ska leda NHL-sändningarna.

Tobias Dahlberg, känd från Hockeymorgon och HockeyTime, ska kommentera NHL efter att tidigare ha bevakat ligan för Viaplay. Han har även arbetat med SHL och HockeyAllsvenskan för TV4 och kommenterade för Discovery tidigare i år.

Pelle Bäckman blir också kommentator. Han har lång erfarenhet från sportbevakning för TV4, SVT och Disney+ och har bland annat kommenterat NHL, VM och JVM.

På söndag, den 4 oktober, klockan 19.00 gör det Disney+ sin första sändning när Winnipeg Jets möter Detroit Red Wings, en match där spelare som Viggo Björck, Lucas Raymond och Viktor Arvidsson väntas finnas på isen.

Disney+ kommer att sända 160 exklusiva grundseriematcher varje säsong, där minst 50 matcher ska spelas på attraktiva svenska sändningstider. Dessutom sänds 20 slutspelsmatcher från de två första omgångarna av Stanley Cup-slutspelet exklusivt på Disney+. Rättigheterna omfattar även konferensfinalerna och Stanley Cup-finalen.