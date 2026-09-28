Hugo Fransson stannar i HV71 till 2030.

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Förra säsongen fick Hugo Fransson sitt stora genombrott på SHL -nivå i HV71. Backen hade tillbringat både säsongen 2023/24 och 2024/25 på lån hos allsvenska Nybro Vikings parallellt med spel i HV-tröjan. Förra säsongen tog han dock äntligen en ordinarie tröja och då fick 22-åringen även rejäl utdelning.

Tranåssonen var en ledande spelare för HV71 och prickade in elva mål samt noterades för 15 assist. Sammanlagt gjorde han alltså 26 poäng på 52 matcher under fjolårssäsongen. Franssons elva fullträffar var sjätte bäst av alla backar i SHL.

Succén gjorde att NHL -klubbar visade intresse för den unge backen, men han fick aldrig något kontrakt i NHL utan blev kvar i HV71. Nu väljer klubben då att säkra upp honom för en lång tid framöver.

HV71 meddelar nämligen att Hugo Fransson har tecknat ett avtal som gäller fram till 2030.

– Jag är oerhört tacksam att få vara kvar här i tre år till. HV71 betyder mycket för mig och jag har mycket att tacka klubben för den utveckling jag haft. Mår man bra och trivs på ett ställe så brukar det också visa sig i spelet och jag älskar att komma till hallen varje dag, säger Fransson på klubbens hemsida .

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Hugo Fransson förlänger med HV71 till 2030

Hugo Franssons kontrakt med HV71 skulle ha gått ut efter säsongen. Nu har parterna enats om ett treårskontrakt som börjar gälla från och med nästa säsong.

– Hugo har haft en väldigt fin utveckling de senaste åren och blivit en av våra bärande backar i laget. Jag är säker på att han har sina bästa år framför sig och därför är vi väldigt glada att han fortsätter oss hos. Det är inte bara en duktig hockeyspelare, utan en pådrivare i gymmet och en fin ambassadör för HV71 i allt han tar för sig även utanför isen, säger Johan Hult, sportchef i HV71.

Under sin karriär har Hugo Fransson spelat 117 SHL-matcher för HV71. Han har inlett årets säsong med 0+4 på de tre inledande matcherna.