Oscar Lawner är tillbaka på is.

Tidigare har det rapporterats om att BIK Karlskogas nygamla ansikte Oscar Lawner missar starten på säsongen på grund av ett ingrepp. Den 25-årige forwarden har haft känningar från en gammal skada och ska därför ha gjort ett ingrepp mot det.

Prognosen har varit att han ska vara tillbaka i spel i oktober. Nu BIK Karlskoga på sin X att Lawner är med på isen och tränar igen:

"Saker man gillar att se: Oscar Lawner på is!" skriver de.

Det är fortfarande inte klart när han förväntas kunna spela sin första match för säsongen.

Tillbaka i BIK Karlskoga tröjan

Lawner spelade i Västerås IK förra säsongen och valde att flytta hem till Värmland till denna säsongen. Han har under sina juniorår spelat i Färjestad BK och tog även steget upp till A-laget. Det var under sin första seniorsäsong som han lånades ut till BIK Karlskoga i sju matcher och gjorde fyra mål.

Förra säsongen blev det 34 poäng i Västerås.