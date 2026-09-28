Hockeyallsvenskan

Glädjebeskedet: Nyförvärvet tillbaka efter ingreppet

Publicerad 28 september 2026 13:37
Adam Wedberg
Adam Wedberg
Praktikant
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Efter att ha flyttat från Västerås till BIK Karlskoga har Oscar Lawner missat försäsongen. Han har gjort ett ingrepp efter att ha haft känningar från en tidigare skada.

"Saker vi gillar att se: Oscar Lawner på is!", uppdaterar klubben på X.

Oscar Lawner är tillbaka på is.
Oscar Lawner är tillbaka på is.

Tidigare har det rapporterats om att BIK Karlskogas nygamla ansikte Oscar Lawner missar starten på säsongen på grund av ett ingrepp. Den 25-årige forwarden har haft känningar från en gammal skada och ska därför ha gjort ett ingrepp mot det. 

Prognosen har varit att han ska vara tillbaka i spel i oktober. Nu BIK Karlskoga på sin X att Lawner är med på isen och tränar igen: 

"Saker man gillar att se: Oscar Lawner på is!" skriver de. 

Det är fortfarande inte klart när han förväntas kunna spela sin första match för säsongen. 

Tillbaka i BIK Karlskoga tröjan

Lawner spelade i Västerås IK förra säsongen och valde att flytta hem till Värmland till denna säsongen. Han har under sina juniorår spelat i Färjestad BK och tog även steget upp till A-laget. Det var under sin första seniorsäsong som han lånades ut till BIK Karlskoga i sju matcher och gjorde fyra mål. 

Förra säsongen blev det 34 poäng i Västerås.

Source: Oscar Lawner @ Elite Prospects

Den här artikeln handlar om:

BIK Karlskoga