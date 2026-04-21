Uppgifter: Kovács är klar för AIK

Uppgifter om en återkomst i AIK har sipprat ut under de senaste veckorna. Nu uppger Expressen att Robin Kovács drömflytt är klar.

Robin Kovács är överens med AIK, enligt Expressen.

Trots ett avtal med Linköping till 2028 har Robin Kovács varit tydlig med att han överväger sina alternativ. En klausul i avtalet möjliggör en flytt bort från SHL-klubben, och därför har rykten börjat florera om en potentiell återkomst i Stockholm och AIK.

Aftonbladet uppgav i förra veckan att det hela var högaktuellt, och nu drar Expressen det ett steg längre.

Robin Kovács och AIK ska, enligt tidningen, vara muntligt överens om ett långt kontrakt värt runt 350 000 kronor i månaden. Att detta går igenom är tack vare externa finansiärer som kliver in och betalar stora delar av lönen. I och med detta återstår nu bara detaljer innan stjärnan kan presenteras.

– Jag tror alla vet vad AIK betyder för mig, det är alltid ett alternativ, svarar 29-åringen själv i Expressen.

Tidningen menar att det rör sig om ett fyraårskontrakt och skriver även att Kovács nyligen sålt sitt hus i Linköping. Fruns jobblösning i Stockholm ska även ha varit en nyckelfaktor.

Senast SHL-stjärna representerade AIK var under 2015/16.

Source: Robin Kovács @ Elite Prospects