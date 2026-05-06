Uppgifter: Kovacs är aktuell för AIK – igen

Det blir inget spel för Robin Kovacs i AIK… Eller?

Nu verkar det som att parterna har återupptagit kontakten på nytt, det uppger Expressen.

Robin Kovacs är aktuell för AIK igen. Foto: Magnus Andersson / Bildbyrån

Först ryktades det om att Robin Kovacs skulle lämna Linköping för AIK, där parterna var muntligt överens. Det som såg ut att bli en drömaffär sprack. Men ännu är det inte över, nu uppger Expressen att parterna har kontakt – igen.

Anledningen till att affären inte gick igenom beror på att den externa finansiären, som erbjöd sig att betala en summa för värvningen, drog sig ur.

Nu måste AIK hitta en ny finansiering som täcker en del av övergången, antingen på egen hand eller tillsammans med supportrarna genom en insamling.

Om Expressens uppgifter stämmer behöver klubben, på två veckor, få in en summa på drygt en och en halv miljon kronor.

Source: Robin Kovács @ Elite Prospects