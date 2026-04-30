KLART: Robin Kovács bryter kontraktet med LHC

Deadline för att bryta med Linköping HC genom sin out-klausul sker i kväll.

Nu står det klart att Robin Kovács, trots att det inte blir en flytt till AIK, lämnar Linköping.

Nu är det officiellt. Linköping HC meddelar på torsdagskvällen att Robin Kovacs valt att utnyttja möjligheten att riva sitt kontrakt med klubben.

Beskedet kommer en dag efter AIK:s besked att förhandlingarna med forwarden har kollapsat. Därmed lär Robin Kovács vara på väg någon annanstans. Tidigare har rykten funnits om utlandsintresse, något han själv bekräftat. Det enda som står klart på valborgskvällen är dock att det är över i LHC för Kovács.

– Robin hade en out-klausul i sitt kontrakt som han har valt att nyttja. Vi vill tacka Robin för hans insatser i Linköping och önskar honom lycka till i sin fortsatta karriär, säger sportchef Broc Little till klubbens hemsida.

