Uppgifter: KHL-intresse för Robin Kovacs

Robin Kovács har intresse från KHL.

Foto: Magnus Andersson / Bildbyrån.

Turerna kring Robin Kovács har varit många den här silly season. Forwarden bröt kontraktet med Linköping HC för att gå till en annan liga. Det började då pratas om att han var klar för AIK, men där avbröts förhandlingarna efter att en sponsor dragit sig ur.

Sedan dess har parterna fortsatt haft en dialog, men ännu inte kommit överens.

Det har också pratats om Tjeckien och intresse därifrån. Nu kan också ett annat lag ha gett sig in i diskussionen. Enligt Sport-Express är nämligen Ak Bars Kazan intresserade av poängsprutan. Kazakerna tillhör den ryskbaserade ligan KHL.

Robin Kovács har intresse från KHL

Hur Robin Kovács ställer sig till en flytt dit är inte klarlagt. Men klart är att KHL alltjämt är ett kontroversiellt val. Linus Weissbach valde nyligen att skriva på för SKA St. Petersburg och fick stark kritik för sitt val.

Sedan Rysslands anfallskrig mot Ukraina inleddes har KHL varit ett "förbjudet" val för svenska hockeyspelare.

Det återstår nu att se hur 29-åringen ställer sig till Ak Bars Kazan och var han spelar kommande säsong.