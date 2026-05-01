Kovács ord – därför sprack AIK-flytten: ”Mardröm”

AIK gick ut och berättade att man inte lyckats komma överens med Robin Kovács. Nu ger forwardsstjärnan sin version.

Robin Kovács övergång till AIK sprack.

Robin Kovács har varit i händelsernas centrum på senare tid. Han sades vara så gott som klar för AIK men de gick i förrgår ut och meddelade att de inte lyckats komma överens med stjärnforwarden. Kovács själv har dock valt att utnyttja en klausul som gör att han kan lämna Linköping för spel i en annan liga.

Nu är stjärnforwarden klubblös.

Och på Instagram går han ut och ger sin bild av varför affären med AIK sprack.

”Vi var tidigt överens och jag var redo att skriva på redan för två veckor sedan. Vi köpte hus i Stockholm och satte barnen i ny skola. Anledningen till att processen drog ut på tiden förstår jag knappt själv, sen handlade det om en försäkringsfråga som skiljer sig mellan SHL och Allsvenskan. Det handlade om 250.000-300.000kr per år, vi diskuterade det och i slutändan var jag beredd att stå för det själv. Jag har under hela processen haft fullt fokus på att få detta klart. Samtidigt har jag inte varit djupt involverad i alla delar av förhandlingarna, och i efterhand hade jag kanske velat ha större insyn”, skriver han.

Kovács: ”Folk får ha sina åsikter”

Kovács menar att han känner sig missförstådd på grund av den bild som målats upp av situationen:

”Trots att jag kommer från min bästa säsong i karriären och bara är 29 år, var jag beredd att gå till Allsvenskan, just för att jag kände en stark motivation att bidra till klubben jag verkligen älskar. Många tyckte det var ett dåligt beslut att gå ner en nivå, men jag har stått på mig. Hade jag spelat för pengar som alla tror hade jag inte ens övervägt att skriva på för AIK, dock var jag väldigt tacksam över att AIK kunde erbjuda mig ett liknade kontakt som jag redan satt på i Linköping.

Det som såg ut att bli en dröm slutade i en mardröm. Jag förstår att det finns känslor kring detta, men det sista jag vill är att uppfattas som någon som sviker AIK. Det har skrivits mycket om mig genom åren och folk har en förutfattad mening om mig som person. Det kan jag förstå. Folk får ha sina åsikter. Jag har gjort mycket fel som jag hade velat ha ogjort. Men den här gången känner jag mig extremt missförstådd”.