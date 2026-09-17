Ranking: SHL:s bästa centrar 2026/2027

Vem tar hem hockeysverige.se's centerranking? Foto: Bildbyrån.

I helgen startar SHL-säsongen 2026/27. Inför första nedsläpp har hockeysverige.se:s redaktion för sjunde året i rad med gemensamma krafter rankat de bästa spelarna på varje position: målvakter, backar, centrar och forwards.

Så har vi gått till väga:

Måns Karlsson, Rasmus Kågström, Robin Olausson, Martin Jansson, Simon Eld, Ronnie Rönnkvist, Andreas Larsson, Adam Wedberg och Uffe Bodin har gjort en varsin tio-i-topp-lista på varje position. En förstaplats på en lista har varit värd tio poäng, en andraplats nio, en tredjeplats åtta, och så vidare. Den spelare som fått ihop flest poäng utifrån de enskilda rankingarna blir etta på den sammanslagna rankingen.

Maxpoängen för en spelare är alltså 90.

Har två spelare hamnat på samma totalpoäng har den spelare som 1) har flest tiopoängare eller 2) har funnits med på flest rankinglistor 3) har den enskilt högsta placeringen gått före.

Tidigare vinnare

2020: Fredrik Händemark, Malmö. Se listan här

2021: Carl Söderberg, Malmö. Se listan här.

2022: Anton Lander, Timrå. Se listan här.

2023: Oscar Lindberg, Skellefteå. Se listan här.

2024: Oscar Lindberg, Skellefteå. Se listan här.

2025: Nicklas Bäckström, Brynäs. Se listan här.

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SHL:s tio bästa centrar 2026

10. Victor Ejdsell, Färjestad, 15 poäng

Vi får väl se om Victor Ejdsell kommer spela center eller ytterforward när allt kommer omkring. En sak kan vi dock slå fast redan nu: Victor Ejdsell kommer hem med höga förväntningar på sig. Han väntas gå in och vara en av toppspelarna i ligan på sin position.

Senast Ejdsell spelade i SHL gjorde han 20 mål, och nu kommer han hem efter två ganska poängstarka säsonger i Bern.

Som högst rankades FBK-stjärnan som femma i vår omröstning.

9. Johan Larsson, Brynäs, 17 poäng

Johan Larsson har funnits med på vår topp tio-lista samtliga år han spelat i SHL sedan hemkomsten från NHL. Han har varit fyra, tia och sexa. Nu blir det en niondeplats för den pålitlige tvåvägscentern.

Larsson har gjort 31, 34 och 30 poäng i SHL på sina tre tidigare säsonger sedan hemflytten - så man vet minst sagt vad man får av 34-åringen. Han fanns med på de flesta röstsedlarna och rankades som högst som sexa.

Johan Larsson. Foto: Bildbyrån.

8. Pär Lindholm, Skellefteå, 22 poäng

Han är inte den offensiva kraft som han en gång var. Men precis som Johan Larsson är Pär Lindholm alltjämt en av de mest pålitliga tvåvägscentrarna. Och hans status i ligan är hög, vilket inte minst märks på att han är ett ständigt inslag i våra rankingar.

Det är faktiskt femte året i rad som Lindholm är med topp-tio. Femma 2022, fyra 2023, fyra 2024, åtta 2025 och åtta även 2026.

Lindholm fanns med på ungefär hälften av röstsedlarna och rankades som högst så bra som fyra.

7. Nils Åman, Djurgården, 26 poäng

Efter fyra år i Nordamerika är Nils Åman tillbaka i Sverige igen. Han är tänkt att vara Djurgårdens förstacenter de kommande tre säsongerna.

Åman kommer från ett par säsonger med begränsat med speltid i NHL men har istället varit en riktigt flitig poänggörare i AHL. Hittar han den offensiven även i Djurgården är mycket vunnet för dem.

Åman fanns med på ungefär hälften av alla röstsedlar och rankades som högst som tvåa.

Åman i Vancouvertröjan. Foto: Bildbyrån

6. Brian O'Neill, Luleå, 31 poäng

Brian O'Neill har haft en jobbig försäsong, och med tanke på hans höga ålder kanske det finns en anledning att tro att han får svårt att hålla samma skyhöga nivå som han tidigare gjort i Luleå Hockey. Men på den här listan var han ändå given.

O'Neill kommer med på vår ranking för andra året i rad, men tappar från en fjärde- till en sjätteplats. Han fanns med på de flesta röstsedlarna och rankades som högst på femteplats. Tre stycken hade O'Neill på den sjätteplats han landade på.

5. Calle Järnkrok, Brynäs, 51 poäng

Calle Järnkrok är hemma igen, och förväntningarna är omedelbart skyhöga på Brynäscentern. Brynäs IF är ett av endast två lag som har två centrar med på den här rankingen. Dessutom fick Nicklas Bäckström, som toppade rankingen för ett år sedan, några ströpoäng. Skulle även han komma tillbaka är det en minst sagt profilstark centerlinje som Brynäs kan ställa upp med.

Järnkrok är förstås ny på den här rankingen eftersom han varit i Nordamerika de senaste 13 åren. Han fanns med på de flesta topp tio-listorna och tre av nio personer hade honom så högt som tvåa.

Järnkrok är hemma igen. Foto: Bildbyrån.

4. Janne Kuokkanen, Malmö, 56 poäng

Det var jämnt mellan andra- och femteplats på vår ranking och extremt jämnt mellan plats tre och fem. Janne Kuokkanen hade exempelvis bara fem poäng fler än Calle Järnkrok.

Kuokkanen gjorde en finfin comebacksäsong i Malmö Redhawks - men tappar faktiskt en plats på vår ranking. Ifjol var han trea. Han var dock given på de flesta röstsedlarna och topp-sex hos de allra flesta i juryn. Som högst rankades Kuokkanen som trea.

Janne Kuokkanen. Foto: Bildbyrån.

3. Lucas Wallmark, Björklöven, 58 poäng

Precis som Brian O'Neill har han haft en jobbig försäsong och precis som Calle Järnkrok är han ny på vår lista efter att ha vänt hem efter många år utomlands. Och är det något centernyförvärv som är riktigt uppsnackat inför säsongen är det såklart Lucas Wallmark.

IF Björklöven's kapten fanns förstås med på de flesta topp tio-listorna och fanns också med topp-tre på flera röstkuponger. Som högst rankades hemvändaren så bra som tvåa. Totalt blir det en tredjeplats för den nu skadade storstjärnan.

Ännu en tung hemvändare på vår lista. Foto: Bildbyrån.

2. Fredrik Olofsson, Rögle, 67 poäng

Fredrik Olofsson var länge och väl med på samma poängnivå som Järnkrok, Kuokkanen och Wallmark - men på slutet ryckte han ifrån de övriga och lade beslag på andraplatsen. Olofsson är ingen poängkung och han är allt annat än flashig, men anses ändå vara ligans näst bästa center. Det säger egentligen allt om vilken otroligt hög status han har inom svensk ishockey.

Den OS-meriterade Olofsson slog sig för första gången in på vår lista för ett år sedan, och hamnade då på femteplats. Men efter en ruskigt stark debutsäsong i Rögletröjan klättrar han nu till andra plats.

Olofsson fanns med på de flesta röstkuponger. Han var tvåa på två av dem, och trea på två av dem.

Fredrik Olofsson. Foto: Bildbyrån.

1. Oscar Lindberg, Skellefteå, 90 poäng

Etta 2023. Etta 2024. Tvåa 2025. Etta 2026. Oscar Lindberg tar hem utmärkelsen som SHL:s bästa center för tredje gången på fyra år sedan hemkomsten till Skellefteå AIK. Den här gången tar han också full pott i vår omröstning. Det är inte speciellt svårt att förstå varför. Han gjorde 30 mål och totalt 67 poäng förra säsongen och vann poängligan för andra gången. Dessutom vann hans SM-guld, utsågs till slutspelets MVP, vann slutspelets poängliga, vann Guldhjälmen, utsågs till ligans MVP, utsågs till SHL:s bästa forward, vann riksdagsvalet, tog Sverige till fotbolls-VM, skrev vinnarlåten i Melodifestivalen, satte den första människan på mars - och så vidare.

Okej, jag kanske hittade på några av de där sakerna...

Hur som helst har Oscar Lindberg varit ligans överlägset bästa spelare sedan han flyttade hem och han ser inte ut att vilja lämna ifrån sig det epitetet någon gång i närtid....

Oscar Lindberg tar hem förstaplatsen - igen. Foto: Bildbyrån.

Vi fick också röster: Fredrik Händemark, Dennis Rasmussen, Kalle Kossila, Jack Berglund, Marcus Krüger, Anton Lander, Nicklas Bäckström, Pontus Andreasson, Lukas Vejdemo, Radim Zohorna.