RANKING: SHL:s bästa forwards 2026/2027

Hockeysverige utser SHL:s bästa forwards. Foto: Bildbyrån.

I helgen startar SHL-säsongen 2026/27. Inför första nedsläpp har hockeysverige.se:s redaktion för sjunde året i rad med gemensamma krafter rankat de bästa spelarna på varje position: målvakter, backar, centrar och forwards.

Så har vi gått till väga:

Måns Karlsson, Rasmus Kågström, Robin Olausson, Martin Jansson, Simon Eld, Ronnie Rönnkvist, Andreas Larsson, Adam Wedberg och Uffe Bodin har gjort en varsin tio-i-topp-lista på varje position. En förstaplats på en lista har varit värd tio poäng, en andraplats nio, en tredjeplats åtta, och så vidare. Den spelare som fått ihop flest poäng utifrån de enskilda rankingarna blir etta på den sammanslagna rankingen.

Maxpoängen för en spelare är alltså 90.

Har två spelare hamnat på samma totalpoäng har den spelare som 1) har flest tiopoängare eller 2) har funnits med på flest rankinglistor 3) har den enskilt högsta placeringen gått före.

Tidigare vinnare

2020: Erik Gustafsson, Luleå. Se listan här .

2021: Erik Gustafsson, Luleå. Se listan här.

2022: Jonathan Pudas, Skellefteå. Se listan här.

2023: Henrik Tömmernes, Frölunda. Se listan här.

2024: Jonathan Pudas, Skellefteå. Se listan här.

2025: Jonathan Pudas, Skellefteå. Se listan här.

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SHL:s tio bästa forwards 2026

Längst ned i artikeln ser ni vilka spelare som också fick poäng, men inte nådde hela vägen in på topp-10.

10. Mikkel Aagaard, Skellefteå, 10 poäng

Både Mikkel Aagaard och Robin Kovács landade på tio röstningspoäng men Aagaard tar platsen på listan i form av att han fanns med på fler röstsedlar. Det är första gången som Skellefteås energiske dansk tar plats på vår topp tio-lista - även om han fick röster även ifjol.

Aagaard är som bekant en del av SHL:s vassaste kedja, med Oscar Lindberg och Rickard Hugg, och nådde ifjol 20 mål i SHL för första gången. Han slutade sjua i skytteligan - tillsammans med bland annat nyss nämnde Hugg.

Mikkel Aagaard. Foto: Bildbyrån.

9. Patrik Puistola, Frölunda, 13 poäng

Precis som Aaagard är Patrik Puistola ny på vår lista - även om han precis som Aaagaard fick röstningspoäng även ifjol. Frölundas nyförvärv slår sig in efter att ha haft en fin säsong i Örebro med 14+22 på 50 matcher. Nu är det tänkt att han ska vara med och spetsa till Frölundas offensiv.

Puistola fanns med på ungefär hälften av röstsedlarna och rankades som högst som sjua.

8. Oskar Steen, Färjestad, 20 poäng

Oskar Steen rankades som trea på vår lista för två år sedan. Han smällde sen in 30 mål under en minst sagt succéartad comebacksäsong i svensk hockey och klättrade ifjol till en andraplats på vår ranking.

Men efter en tung säsong tappar nu Steen rejält - även om han alltjämt har hög status på vår redaktion. Steen gjorde förra säsongen sex mål och totalt 16 poäng. En jurymedlem hade FBK-stjärnan så högt som trea.

Oskar Steen. Foto: Bildbyrån.

7. Viktor Lodin, Färjestad, 42 poäng

Vi håller oss kvar i Färjestad men hoppar upp rejält på poängstegen. Viktor Lodin håller sig kvar i samma del av vår ranking som han gjort de tidigare åren i FBK-tröjan. Han var åtta för två år sedan, sexa förra året och sjua i år.

FBK-stjärnan slutade topp-tio i SHL:s poängliga ifjol, på 46 poäng. På våra rankingar tog Lodin plats på de flesta listor. En hade honom som tvåa och en annan som trea.

6. Samuel Fagemo, Frölunda, 45 poäng

Här kommer en riktig tung hemvändare. Efter några starka år i AHL är Samuel Fagemo tillbaka i Frölunda, och ska nu leda Frölundas nya guldjakt. Fagemo anses vara ett av ligans bästa nyförvärv och kommer direkt in på sjätteplats här.

Fagemo fanns med på de flesta jurymedlemmars röstsedlar och som högst rankades han så bra som trea.

Samuel Fagemo ska leda Frölundas offensiv. Foto: Bildbyrån.

5. Lucas Elvenes, Växjö, 53 poäng

Lucas Elvenes blev förra säsongen den första spelaren att göra 50 poäng i en Växjötröja sedan Elias Pettersson. Det gör att han tar ett jätteskutt på vår lista. Förra säsongen rankades han nia, och tog sig då för första gången in på vår ranking. Nu klättrar han rejält och slår sig in topp-fem.

Elvenes fanns med på de flesta röstsedlar och tre av nio hade honom så högt som tvåa.

4. Rickard Hugg, Skellefteå, 56 poäng

Rickard Hugg slutade så bra som tvåa i SHL:s poängliga förra året. Oscar Lindbergs radarpartner har nu också fått ett ordentligt erkännande av vår redaktion. Han kommer in topp-tio för första gången. Han fick dock röster även för ett år sedan.

Precis som Elevenes fick Hugg några andraplatser på våra topplistor.

Rickard Hugg.

Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

3. Patrik Karlkvist, Örebro, 59 poäng

Patrik Karlkvist har gjort överlägset flest poäng i SHL sedan han debuterade i ligan. Men det här är bara tredje gången poängsprutan kommer med i vår ranking.

för debutsäsongen i Oskarshamn fick han inga röster. Inför säsong två fick han röster, men inte många nog för att leta sig in topp-tio. 2023 rankades han som tvåa - men efter en blytung och skadefylld säsong i Oskarshamn ramlade han ur topp tio-listan inför säsongen 24/25. Då fick han röster - men inte tillräckligt många. Ifjol var han tillbaka topp-tio, och letade sig då upp som fyra.

Nu är Örebrostjärnan uppe på pallen igen.

Patrik Karlkvist.

2. Jakob Silfverberg, Brynäs, 74 poäng

Ifjol var Jakob Silfverberg etta på vår lista. Fyra jurymedlemmar hade Silfverberg som etta och de övriga tre hade honom som tvåa. Han hade flest röstpoäng av samtliga spelare, oavsett kategori, för ett år sedan.

Silfverberg var inte riktigt lika bra ifjol som under sin debutsäsong men hans status är fortsatt enormt hög. Han fanns med på alla röstsedlar och var så bra som tvåa på flera av dem.

Hur bra kommer Jakob Silfverberg vara 2026/27?

1. Marcus Johansson, Färjestad, 90 poäng

Full pott. Marcus Johansson tog hem samtliga förstaplatser och rankas nu som SHL:s bästa forward. Och det är lätt att förstå varför. Han kommer från en karriär med över 1000 NHL-matcher och spelade OS så sent som för ungefär ett halvår sedan.

Ja, han är till åren kommen - men den typen av spelare vänder liksom inte hem. Det är jackpott, trissvinst och Färgfemman på samma gång.

Men förväntningarna är skyhöga. Klarar han av att leva upp till dem?