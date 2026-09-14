RANKING: SHL:s bästa målvakter 2026/2027

Hockeysverige.se har röstat fram SHL:s bästa målvakter.

I helgen startar SHL-säsongen 2026/27. Inför första nedsläpp har hockeysverige.se:s redaktion för sjunde året i rad med gemensamma krafter rankat de bästa spelarna på varje position: målvakter, backar, centrar och forwards.

Så har vi gått till väga:

Måns Karlsson, Rasmus Kågström, Robin Olausson, Martin Jansson, Simon Eld, Ronnie Rönnkvist, Andreas Larsson, Adam Wedberg och Uffe Bodin har gjort en varsin tio-i-topp-lista på varje position. En förstaplats på en lista har varit värd tio poäng, en andraplats nio, en tredjeplats åtta, och så vidare. Den spelare som fått ihop flest poäng utifrån de enskilda rankingarna blir etta på den sammanslagna rankingen.

Maxpoängen för en spelare är alltså 90.

Har två spelare hamnat på samma totalpoäng har den spelare som 1) har flest tiopoängare eller 2) har funnits med på flest rankinglistor 3) har den enskilt högsta placeringen gått före.

2020: Jhonas Enroth, Örebro. Se listan här.

2021: Oscar Alsenfelt, Malmö. Se listan här.

2022: Lars Johansson, Frölunda. Se listan här.

2023: Linus Söderström, Skellefteå. Se listan här.

2024: Linus Söderström, Skellefteå. Se listan här.

2025: Arvid Holm, Rögle. Se listan här.

SHL:s tio bästa målvakter

10. Matteus Ward, Luleå (20 poäng)

Ifjol slog sig Matteus Ward in på vår lista för första gången. Han landade då på fjärdeplats. Då kom han från en säsong där han verkligen hade slagit igenom, och från ett slutspel där han kanske var den främsta orsaken till att Luleå Hockey vann sitt första SM-guld på herrsidan sedan 1996.

Förra säsongen var något tuffare för Ward. Hans räddningsprocent gick ner med ungefär en procentenhet. Han hade dock nästan identiska siffror som årets dessförinnan när det gäller antalet segrar, samt insläppta mål per match.

Trots en något sämre säsong letar han sig in på topp tio-listan på nytt. En jurymedlem hade Luleåstjärnan som etta på sin lista.

Matteus Ward. Foto: Bildbyrån.

9. Lars Johansson, Frölunda (23 poäng)

Etta 2022, trea 2023, trea 2024, trea 2025 - och nu så långt ner som nia. Lars Johansson har varit en av SHL:s bästa målvakter sedan han flyttade hem efter många år utomlands och det syns inte minst på att han ständigt varit ett givet inslag i toppen av vår målvaktsranking. Fram till i år, då. Men trots att han ser ut att ha tappat förstaspaden i Frölunda får han i alla fall tillräckligt med poäng för att hålla sig kvar topp-tio.

De flesta som röstade hade med Johansson på sin lista. En jurymedlem hade honom så högt upp som trea. Veteranen har alltjämt en hög status i SHL.

Lars Johansson behåller en plats på listan. Foto: Bildbyrån.

8. Adam Åhman, Växjö, 32 poäng

Ifjol var en Växjömålvakt med på vår lista. Men det var Ludvig Persson, som då hamnade nia. Persson hade dock en tuff debutsäsong i Växjö Lakers, och hans målvaktskollega Adam Åhman imponerade istället stort.

Ser vi till de underliggande siffrorna var Växjös målvakt faktiskt till och med bäst i ligan förra säsongen. Men kanske vill juryn se honom leverera på en skyhög nivå ytterligare någon säsong innan man vågar ge honom topp-poäng?

Som högst rankades Åhman som fyra.

Adam Åhman gör debut på rankingen. Foto: Bildbyrån.

7. Tobias Normann, Frölunda, 40 poäng

Tobias Normann fick inga poäng i omröstningen för två år sedan - och det var inte så konstigt. Då var han en SHL-rookie som för all del gjort det mycket bra i AIK - men som de flesta räknade med skulle bli tydlig tvåa bakom Lasse Johansson.

Men redan ifjol slog sig norrmannen in topp-tio. Då slutade han på just tiondeplats och fick elva röstningspoäng. Nu är han sjua - och får 40. Ja, vi är två fler som röstar i år men det enorma poänglyftet vittnar ändå om den status han har i ligan numera.

Förra säsongen var Frölunda det enda laget som hade två målvakter på rankingen. Nu har man återigen två målvakter med topp-tio, men den här gången är Normann den som rankas högst.

Tobias Normann klättrar på listan. Foto: Bildbyrån.

6. Filip Larsson, Örebro, 43 poäng

Det här är faktiskt första gången Filip Larsson kommer med på vår lista. Han stack ju till NHL i samband med sitt genobmrott i SHL. I våras kom han tillbaka till Leksand på ett långtidskontrakt men lyckades inte rädda kvar dem i SHL - och Örebro nappade då istället. Nu ska han ersätta Jhonas Enroth.

Larsson fanns med på de flesta röstsedlar, och som högst rankades Örebros stjärnvärvning som trea. Totalt samlar han ihop tillräckligt med poäng för att landa som sexa.

Filip Larsson är ny i Örebro. Foto: Bildbyrån.

5. Strauss Mann, Skellefteå 44, poäng

Ännu en nykomling på vår lista. Strauss Mann har imponerat stort under de två år han vaktat kassen i Skellefteå och har nu befäst sin position som en av ligans bästa målvakter. Men det är alltså första gången han slår sig in på vår topp tio-lista.

Förra säsongen slog han alla tiders nollerekord efter att ha spikat igen i tio (!) matcher i grundserien. Han alternerade sig sedan hela vägen fram till ett SM-guld tillsammans med Linus Söderström.

Med Söderström på skadelistan går Mann, som alltså var en ren nödlösning för ett år sedan, in som tydlig etta även den här säsongen. Och apropå Söderström...jag kan redan nu avslöja att Skellefteå har två (!) målvakter topp-fem.

Strauss Mann gjorde succé. Foto: Bildbyrån.

4. Arvid Holm, Rögle, 45 poäng

Det skiljer alltså bara två poäng mellan sexan Larsson och fyran Holm. Det var ruskigt jämnt i mittskiktet av vår ranking.

Arvid Holm fick röster redan för två år sedan, men inte tillräckligt många för att nå topp-tio. Men efter en fenomenal säsong, där han också fick ta emot Honken Trophy, tog Holm hand om förstaplatsen för ett år sedan. Förra säsongen var dock ganska svajig, och i år var han inte riktigt nära att utmana om segern.

Men en fjärdeplats är inte illa, det heller. Holm fanns med på de flestas röstsedlar, och en av de röstande hade honom så högt som tvåa.

Arvid Holm tappar förstaplatsen. Foto: Bildbyrån.

3. Linus Söderström, Skellefteå, 52 poäng

Etta 2023. Etta med full pott (!) i omröstningen 2024. Tvåa 2025. Linus Söderström tappar nu på nytt en placering, men behåller sin pallplats för fjärde året i följd. Det är minst sagt imponerande, inte minst med tanke på att han också slitit med en del skador.

Förra säsongen stod han bara fem grundseriematcher, plus åtta i slutspelet, och det är antagligen därför han "bara" är trea. Det finns alltid en viss osäkerhet runt Skellefteåkeepern, som nu återigen dras med en skada.

Två av de nio jurymedlemmarna hade honom som etta.

Linus Söderström. Foto: Bildbyrån.

2. Marcus Högberg, Linköping, 74 poäng

Det var länge väldigt jämnt i kampen om förstaplatsen, och det avgjordes först på den sista röstsedeln. Då fick Marcus Högberg vika ner sig, och nöja sig med andraplatsen. Men det är ändå Högbergs klart bästa placering på vår årliga lista. Han var sexa 2021, femma 2022 och sexa 2023.

Efter två år utomlands kommer han nu hem som Linköpings tilltänkta frälsare. Och om han är lika bra som under sin senaste SHL-säsong kan Linköping HC redan nu säga "hejdå" till de andra potentiella bottenlagen. Så pass stor skillnad kan Högberg göra för sitt lag - det har vi sett förut.

Högberg fanns med på alla röstsedlar, var topp-tre på de flesta - och så högt upp som etta på två av dem.

Marcus Högberg är uppe som tvåa. Foto: Bildbyrån.

1. Magnus Hellberg, Djurgården, 81 poäng

Jhonas Enroth, Oscar Alsenfelt, Lars Johansson, Linus Söderström, Linus Söderström, Arvid Holm - och Magnus Hellberg! Vi har fått en ny vinnare i kategorin "SHL:s bästa målvakt" enligt hockeysverige.se's redaktion.

Efter 13 långa år utomlands var Magnus Hellberg tillbaka i SHL igen ifjol - och man kan lugnt säga att han imponerade stort i ett svajigt Djurgårdens IF Hockey. Han utsågs både till ligans bäste målvakt och vann Honken Trophy. Hellberg var också Tre Kronors förstemålvakt i Hockey-VM. Djurgården vann bara en enda match när Hellberg inte stod, men med honom i kassen vann de 24 av 40 matcher.

Nu lägger han beslag på förstaplatsen på den här rankingen.

Detta efter att han funnits med på allas listor, varit topp-tre på de flesta - och etta på fyra av dem.

Magnus Hellberg - bäst i SHL! Foto: Bildbyrån.

Vi fick också röster:

Marek Langhamer, Oskar Blomgren, Emil Larmi, Magnus Chrona, Calle Clang