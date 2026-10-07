Malmös besked om lagkaptenen

Ett byte in i hemmapremiären mot Frölunda HC tvingades Fredrik Händemark kliva av isen och ut i omklädningsrummet. Detta efter en närkampssituation med gästernas Filip Hasa.

Sedan dess har Malmö Redhawks lagkapten inte spelat någonting. Enligt Expressens uppgifter i helgen kommer Händemark vara borta i minst en månad.

Malmö ger besked om Händemark

Nu kommer klubben själva med ett besked kring sin lagkapten, som bekräftar att han blir borta åtminstone en månad.

”Efter att ha drabbats av en överkroppsskada har Fredrik inlett sin rehabilitering. Han förväntas dock inte vara tillgänglig för spel förrän efter landslagsuppehållet i november.”, skriver klubben i sin skaderapport på hemsidan.

När efter uppehållet det kan tänkas vara specificerar man inte.