Här står AIK-forwarden för säsongens groda: "Han missar!?"

Oliver Johansson stod för årets miss. Foto: TV4

AIK Hockey kom till onsdagens match i IK Oskarshamn med sex raka segrar och jagade en sjunde. På andra sidan stod två av seriens hittills hetaste spelare i form av Joel Svensson och Calle Karlsson. Den förstnämnde med sju mål de första sju matcherna och tolv poäng, den sistnämnde med 13 poäng och tvåa i den totala poängligan.

Två nya mål från Joel Svensson

AIK inledde starkast och tog ledingen i powerplay redan efter dryga två minuter genom Oliver Johansson via en styrning. Drygt sju minuter in i matchen kom också 2-0 för gästerna. Detta i boxplay genom Martin Schreiber som gavs ett friläge av hemmalaget.

I den andra perioden var det sedan dags för glödhete Joel Svensson att återigen hitta nät när han reducerade till 1-2 i powerplay. Anders Grönlund stack sedan emellan och gjorde 3-1 för AIK, innan det var dags för Joel Svenssons nionde för säsongen, när han i en omställning pricksköt läckert in 2-3 bakom Jhonas Enroth.

Oliver Johnssons galna miss

I inledningen av den tredje perioden kunde Sören Dietz Larsen kvittera till 3-3. Ett resultat som såg ut att stå sig matchen ut. Men med knappa två minuter kvar skulle Tim Theocharidis, poängbäst i AIK den här säsongen, bli matchvinnare med sitt 4-3-mål.

Oskarshamn tog sedan ut målvakten i jakt på en kvittering, men då kunde Oliver Johansson, trodde alla åtminstone, göra 5-3 i öppen kasse. Men när AIK-forwarden skulle raka in pucken i öppen kasse studsade den plötsligt till och han missade avslutet fullständigt.

-- Han missar mål!? Han missar målet!? När han ska göra sitt andra mål, utbrast Stefan Klemetz i TV4:s sändning.

Oskarshamn lyckades dock inte kvittera under de återstående 45 sekunderna, och AIK kunde hålla undan och vinna sin sjunde raka match i Hockeyallsvenskan.

Oskarshamn - AIK 3-4 (0-2, 2-1, 1-1)

Oskarshamn: Joel Svensson (2), Sören Dietz Larsen

AIK: Oliver Johansson, Martin Schreiber, Anders Grönlund, Tim Theocharidis