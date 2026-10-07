Kaptenens ilska - när Modo föll: "Färdigsnackat"

Emil Larsson var irriterad efter Modos förlust. Foto: TV4/Bildbyrån

MoDo Hockey har blandat och gett den senaste tiden i Hockeyallsvenskan. Storförlusten hemma mot Leksands IF för snart två veckor sedan följdes av en stark seger borta mot Nybro Vikings IF. Därefter föll man i Vimmerby innan man studsade tillbaka och slog nykomlingarna Visby/Roma med 4-0 på Gotland senast.

Ikväll var Södertälje SK på besök i Ö-vik, ett annat lag som många satt ett frågetecken kring under inledningen av säsongen.

Modo-kaptenens ilska

I den första perioden var det Daniel Muzito-Bagenda som gav gästerna ledningen med 1-0 drygt tio minuter in. Kort därefter skulle dock Elton Hermansson kvittera för hemmalaget.

I den andra perioden kunde Andrew Vanderbeck ge SSK ledningen på nytt bara två minuter in. När Modo sedan fick chansen att kvittera powerplay skulle istället hemmalagets Elton Hermansson bjuda SSK på kvällens tredje mål när han blev av med pucken bakom eget mål och Joni Ikonen kunde skicka in 3-1.

Ett mål som fick tränare Karlberg att ta time out. Efter den andra perioden var det sen en irriterade Modo-kapten som blev intervjuad av TV4.

-- Vi släpper till jävla pisslägen alldeles för enkelt. Då ligger man under, säger Emil Larsson.

På frågan om det kommer var högt tonläge i omklädningsrummet efter andra perioden svarade kaptenen:

-- Det spelar ingen roll hur mycket det skälls och grejas, vi vet om det redan. Det är bara ut och göra det. Det får var färdigsnackat.

SSK vann mot Modo

I den tredje perioden jagade Modo på för reducering, men gästerna stängde effektivt ner hemmalaget och stänga butiken med 4-1 med drygt två minuter kvar när lånet från Örebro Hockey Egor Polin gjorde sitt första sedan comebacken.

-- Vi kommer upp hit och har bestämt att vi ska ge dem en riktigt match. Jag tycker vi spelar bra över 60 minuter som gör att vi vinner, säger Egor Polin efter matchen.

Modo - Södertälje 1-4 (1-1, 0-2, 0-1)

Modo: Elton Hermansson

Södertälje: Daniel Muzito Bagenda, Andrew Vanderbeck, Joni Ikonen