RANKING: SHL:s bästa backar 2026/2027

Hockeysverige.se utser SHL:s bästa backar. Foto: Bildbyrån

I helgen startar SHL-säsongen 2026/27. Inför första nedsläpp har hockeysverige.se:s redaktion för sjunde året i rad med gemensamma krafter rankat de bästa spelarna på varje position: målvakter, backar, centrar och forwards.

Så har vi gått till väga:

Måns Karlsson, Rasmus Kågström, Robin Olausson, Martin Jansson, Simon Eld, Ronnie Rönnkvist, Andreas Larsson, Adam Wedberg och Uffe Bodin har gjort en varsin tio-i-topp-lista på varje position. En förstaplats på en lista har varit värd tio poäng, en andraplats nio, en tredjeplats åtta, och så vidare. Den spelare som fått ihop flest poäng utifrån de enskilda rankingarna blir etta på den sammanslagna rankingen.

Maxpoängen för en spelare är alltså 90.

Har två spelare hamnat på samma totalpoäng har den spelare som 1) har flest tiopoängare eller 2) har funnits med på flest rankinglistor 3) har den enskilt högsta placeringen gått före.

Tidigare vinnare

2020: Erik Gustafsson, Luleå. Se listan här .

2021: Erik Gustafsson, Luleå. Se listan här.

2022: Jonathan Pudas, Skellefteå. Se listan här.

2023: Henrik Tömmernes, Frölunda. Se listan här.

2024: Jonathan Pudas, Skellefteå. Se listan här.

2025: Jonathan Pudas, Skellefteå. Se listan här.

SHL:s tio bästa backar 2026

Längst ned i artikeln ser ni vilka spelare som också fick poäng, men inte nådde hela vägen in på topp-10.

10. Sebastian Aho, Växjö, 13 poäng

Sebastian Aho är tillbaka i SHL och slår sig in på topp-tio per omgående - även om poängskörden för att slå sig in var låg. Han tog sig in på blott 13 poäng vilket var en poäng mer än elfteplacerade Calle Själin.

Ungefär hälften av de röstande hade med den NHL-meriterade svensken på sin lista. Som högst rankades Aho som sjua. Totalt blir han tia.

Sebastian Aho är tillbaka i Sverige. Foto: Bildbyrån.

9. Arvid Lundberg, Skellefteå, 22 poäng

Är det inte fint att en så utpräglat defensiv back som Arvid Lundberg kommer med på en sådan här lista? Om vi nu kan räkna Lundberg som renodlat defensiv efter en säsong med åtta mål och totalt 21 (!) poäng.

Han var nia 2020 och tia 2021. Sen ramlade Arvid Lundberg ur den här listan 2022, och även om han fick röster 2023 tog han sig inte in på topp tio-listan. 2024 var han tillbaka och då så högt upp som femma. Ifjol fick han röster men letade sig inte in topp-tio.

Nu är backkuggen på niondeplats. Och en av tre (!) Skellefteåspelare.

8. Pontus Johansson, Skellefteå, 23 poäng

Årets raket. Efter att inte ens ha fått röster tidigare dunkar Pontus Johansson in på en finfin åttondeplats på årets ranking. Som högst rankades Skellefteås succéback så bra som tvåa, och en jurymedlem hade honom som trea. Han fanns med på ungefär hälften av röstsedlarna.

Johansson slog igenom på allvar förra säsongen och ryktades till NHL. Skellefteå fick dock behålla sin stjärnback och under försäsongen har han sett ut att kunna rida vidare på förra årets succévåg.

Är han ännu högre upp om ett år, förutsatt att han är kvar i Skellefteå?

Pontus Johansson. Foto: Bildbyrån

7. Oscar Fantenberg, Linköping, 28 poäng

Han slutade åtta 2022, femma 2023 och så bra som trea 2024. Osäkerheten runt hans skada gjorde att han inte fick några röstpoäng för ett år sedan, men efter att ha gjort comeback under säsongsavslutningen och fullständigt dominerat är Fantenberg nu tillbaka på topplistan igen.

LHC-kaptenen fanns med på så gott som alla jurymedlemmars topp tio-listor, och en av de röstande hade honom så högt upp som fyra. Oscar Fantenbergs status i SHL är alltjämt hög.

6. David Quenneville, Örebro, 32 poäng

David Quenneville fick röster även ifjol men letade sig då inte hela vägen in på topp tio-listan. Men efter att ha gjort 44 poäng och slutat tvåa i backarnas poängliga var han ett givet inslag på de flesta jurymedlemmarnas listor.

Två av de röstande hade till och med Quenneville så högt upp som fyra. Men trots hans höga status är han inte ens bästa Örebroback på vår ranking i år.

David Quenneville. Foto: Bildbyrån.

5. Calvin de Haan, Rögle, 42 poäng

Calvin de Haan kom in i Rögles lag under förra säsongen och visade per omgående att han var en av SHL:s bästa backar. Han gjorde så pass stark intryck att han tar sig in på topp-fem i vår årliga ranking.

Röglebacken fanns med på de flesta röstsedlarna och en jurymedlem hade honom så högt som etta. En annan hade tvåvägsbacken som trea.

4. Henrik Tömmernes, Frölunda, 43 poäng

Etta 2023, fyra 2025, trea 2025, fyra 2026. Henrik Tömmernes har abonnerat på topplaceringar på hockeysverige.se's backranking sedan hemflytten från Schweiz för tre år sedan.

Tömmernes gjorde ifjol 35 poäng och slutade tia i backarnas poängliga. I vår ranking får han 43 poäng, och en jurymedlem gav honom en andraplats vilket ger nio poäng.

Henrik Tömmernes. Foto: Bildbyrån.

3. Joel Persson, Växjö, 57 poäng

Femma 2020. Trea 2021. Trea 2022. Trea 2023. Tvåa 2024. Tvåa 2025. Och trea 2026. Joel Persson har en sanslöst hög status i SHL och är alltid med och slåss om segern - men faller alltid på målsnöret. Växjökaptenen är den enda som varit med på listan samtliga år vi genomfört dessa omröstningar.

Persson kommer från en urstark säsong där han för första gången nådde över de 40 poäng han varit nära så många gånger.

Fem personer hade Persson topp-tre på sina listor. Av dem hade en jurymedlem honom så högt som etta och två hade Växjös lagkapten som tvåa.

Joel Persson. Foto: Bildbyrån.

2. Robin Salo, Örebro, 72 poäng

Robin Salo var en av SHL:s främsta backar när han spelade i Örebro men slog sig då inte in topp-tio på vår ranking. 2024 blev det dock en niondeplats, och ifjol slutade Salo sjua. Nu kommer han med på topplistan för tredje året i rad och klättrar nu hela vägen upp till en andraplats.

Salo är ett av säsongens mest hyllade nyförvärv på förhand, och han har också belönats med lagkaptensrollen i Örebro. Frågan är om backen, som ifjol gjorde 40 poäng för första gången, också kan fortsätta utvecklas och på allvar vara med och slåss om förstaplatsen på vår ranking om ett år?

Samtliga hade med Salo på sina listor och två personer hade honom till och med etta.

Robin Salo. Foto: Bildbyrån.

1. Jonathan Pudas, Skellefteå, 84 poäng

Femma 2021, etta 2022, tvåa 2023, etta 2024, 2025, och nu etta igen. Jonathan Pudas rankas som SHL:s bästa back för fjärde gången de femsenaste åren. Han blir därmed den första spelaren som utses till SHL:s främste på sin position vid fyra tillfällen. Ifjol var han faktiskt den första att utses till den bäste vid tre tillfällen, också.

Samtliga jurymedlemmar hade med honom på sin lista. Fem hade honom som etta - att jämföras med en för ett år sedan. Samtliga nio (!) hade Skellefteåbacken topp-tre.

Vid fyra tillfällen har Pudas vunnit backarnas poängliga. Han var uppe och nosade på David Petraseks poängrekord. Han har utsetts till ligans bästa back (det officiella priset alltså) tre gånger.

Jonathan Pudas håller på att bli en av SHL:s största backar genom alla tider.