Hockeysverige.se:s redaktion har gemensamt röstat fram de bästa spelarna på respektive position i SHL inför säsongen 2025/26.

Idag: Centrarna.

Läs också: Hockeysverige.se’s ranking över SHL:s bästa målvakter.

Läs också: Hockeysverige.se’s ranking över SHL:s bästa backar.

I helgen startar SHL-säsongen 2025/26. Inför första nedsläpp har hockeysverige.se:s redaktion för sjätte året i rad med gemensamma krafter rankat de bästa spelarna på varje position: målvakter, backar, centrar och forwards.

Så har vi gått till väga:

Måns Karlsson, Rasmus Kågström, Robin Olausson, Martin Jansson, Simon Eld, Konrad Grönlund och Uffe Bodin har gjort varsin tio-i-topp-lista på varje position. Dessa har sedan plussats ihop och skapat en slutgiltig version. En förstaplats på en lista har varit värd tio poäng, en andraplats nio, en tredjeplats åtta, och så vidare. Den spelare som fått ihop flest poäng utifrån de enskilda rankingarna blir etta på den sammanslagna rankingen. Maxpoängen för en spelare är alltså 70.

Har två spelare hamnat på samma totalpoäng har den spelare som 1) har flest tiopoängare eller 2) har funnits med på flest rankinglistor 3) har den enskilt högsta placeringen gått före.

Tidigare vinnare

2020: Fredrik Händemark, Malmö. Se listan här

2021: Carl Söderberg, Malmö. Se listan här.

2022: Anton Lander, Timrå. Se listan här.

2023: Oscar Lindberg, Skellefteå. Se listan här.

2024: Oscar Lindberg, Skellefteå. Se listan här.

Här är SHL:s bästa centrar. Foto: Bildbyrån.

SHL:s tio bästa centrar 2025

Längst ned i artikeln ser ni vilka spelare som också fick poäng, men inte nådde hela vägen in på topp-10.

10. Radim Zohorna, Färjestad (16 poäng)

Ifjol tog David Tomasek hem andraplatsen på den här rankingen, efter att han året dessförinnan vunnit SHL:s skytteliga. Förra säsongen vann Tomasek poängligan. Nu är han utbytt mot en jämnårig landsman, men här är förväntningarna inte lika höga. I alla fall inte när det gäller den offensiva produktionen.

Med det sagt var Zohorna i alla fall med på fyra av sju röstsedlar, och två av jurymedlemmarna hade Färjestads nya stjärncenter topp-fem på sina listor.

Radim Zohorna. Foto: Bildbyrån.

9. Marcus Krüger, Djurgården (16 poäng)

2010/2011. Det var senast Marcus Krüger spelade i SHL. 15 säsonger senare är Djurgårdsstjärnan till sist tillbaka i ligan, efter åtta år i Nordamerika, tre i Schweiz och fyra i HockeyAllsvenskan. Och trots att han som sagt kommer från fyra år i andraligan är förväntningarna höga på den tvåfaldiga Stanley Cup-mästaren.

Djurgårdens lagkapten väntas vara förstacenter även den här säsongen, och ska man tro hockeysveriges redaktion kommer han också vara en av de främsta. Fem av sju hade med Krüger topp-tio.

8. Pär Lindholm, Skellefteå (18 poäng)

Femma 2022, fyra 2023, fyra 2024 – och nu ”bara” åtta. Pär Lindholm anses alltjämt vara en av SHL:s toppcentrar men han får finna sig i att ramla ut ur topp-fem för första gången sedan han återvände till Västerbotten. Men med tanke på att hans poängskörd gått ner en aning och att han nätt och jämt nått över 20-poängsstrecket säger det ändå något om hans status att det räcker för att slå sig in topp-tio.

Fem av sju hade med Skellefteås tvåvägscenter på sina listor.

Pär Lindholm.

Foto: Bildbyrån,

7. Pontus Andreasson, Luleå (19 poäng)

En av Luleås stora guldhjältar från i våras har för all del fått röstningspoäng även tidigare – men det här är faktiskt första gången han räknas som en av SHL:s tio bästa centrar. Andreasson slutar sjua efter att ha fått 19 röstningspoäng – trots att bara tre av sju jurymedlemmar hade med honom på sina listor. De hade honom dock så pass högt att han ändå slog sig in på sjundeplatsen.

Men vi kan väl avslöja att han inte är den sista Luleåcentern på listan…

6. Johan Larsson, Brynäs (20 poäng)

När Johan Larsson vände hem till Brynäs för två år sedan slutade Johan Larsson på 40 röstpoäng, vilket räckte till en fjärdeplats på vår lista. Efter ett år i HockeyAllsvenskan var han ifjol tillbaka i SHL och på listan – men då på en tiondeplats med endast åtta röstpoäng. Efter att ha varit en av Brynäs bästa spelare under succéåterkomsten till SHL klättrar Johan Larsson upp på en sjätteplats.

Fem av sju i juryn hade med gotlänningen på sina listor. Som bäst rankades han trea.

5. Fredrik Olofsson, Rögle (27 poäng)

Fredrik Olofsson var under sina två år i Oskarshamn en toppspelare, och i synnerhet under år två etablerade han sig som en av SHL:s bästa centrar. Men faktum är att det här är första gången han letar sig in på vår topp tio-lista. När han nu är tillbaka i Sverige och till sist ska göra sin debut för Rögle, tre år efter att han skrev på för klubben, är förväntningarna att han ska vara en av SHL:s bästa spelare.

Sex av sju jurymedlemmar hade Olofsson topp-tio. En röstande hade honom så högt som trea.

Fredrik Olofsson.

Foto: Bildbyrån.

4. Brian O’Neill, Luleå (41 poäng)

Inför förra säsongen fick Brian O’Neill inte en enda röst. Och det är lätt att förstå varför. Han är till åren kommer, hade aldrig spelat i Sverige och bar dessutom på en skaderyggsäck från tidigare i karriären. Och till en början gjorde Luleåspelaren inte direkt succé, men ju längre säsongen led – desto bättre blev Brian O’Neill. I slutspelet i allmänhet och finalen i synnerhet var han en av Luleås bärande spelare.

O’Neill fanns med på samtliga sju röstkuponger och en jurymedlem hade honom så högt som trea. Det gör att han totalt sett landar på en finfin fjärdeplats.

Brian O’Neill.

Foto: Bildbyrån

3. Janne Kuokkanen, Malmö (55 poäng)

Janne Kuokkanen är tillbaka i Malmö efter ett år i Schweiz – och förväntningarna är skyhöga på stjärnfinländaren. Det är inte direkt konstigt med tanke på hur otroligt bra han var senast han spelade i Redhawks. Då gjorde han en poäng per match och var en av seriens allra bästa spelare.

Repris nu?

Kuokkanen var given på allas röstkuponger och nästan alla hade honom också topp-tre.

Janne Kuokkanen är tillbaka.

Foto: Bildbyrån.

2. Oscar Lindberg, Skellefteå (62 poäng)

Etta 2023. Etta 2024. För första gången sedan Oscar Lindbergs återkomst till Skellefteå rankas han nu inte som SHL:s bästa center. 2023 lade han beslag på fem av sex förstaplatser, ifjol tog han hem förstaplatsen hos samtliga (!) sex som röstade och i år blev det två förstaplatser och ett gäng andraplatser.

Han fanns naturligtvis med på samtliga sju röstsedlar.

Och ni kommer se att det inte direkt var långt ifrån att Oscar Lindberg fullbordade ett hattrick och tog han om förstaplatsen för tredje året i rad.

Oscar Lindberg är nerpetad från tronden.

Foto: Bildbyrån.

1. Nicklas Bäckström, Brynäs (62 poäng)

Nicklas Bäckström är den största hemvändaren på många, många år. Det är med andra ord ingen skräll att han tar hand om förstaplatsen här – även om det såklart finns en viss oro runt superstjärnans status efter två långa år utan ishockey.

”Bäckis” fanns med på samtliga sju röstsedlar och rankades som den främsta centern av fem av de sju i juryn. Oscar Lindberg rankades ju ”bara” etta av två personer och det gör att Bäckström tar hand om förstaplatsen trots lika många poäng som Lindberg.

I helgen får vi äntligen se Brynäs #19 i SHL igen. För första gången på 18 och ett halvt år.

Nicklas Bäckström toppar många listor.

Foto: Bildbyrån.

Vi fick också röster: Kalle Kossila, Anton Lander, Theodor Niederbach, Christoffer Ehn, Jacob Peterson, Markus Ljungh, Fredrik Karlström.