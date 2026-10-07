Karlskoga värvar från finska ligan

Onni Käyhkö (vänster) är klar för BIK Karlskoga. Â© BildbyrÃ¥n - COP 81 - SWEDEN AND NORWAY ONLY

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Efter sju omgångar av Hockeyallsvenskan väljer BIK Karlskoga att agera på transfermarknaden. Värmlänningarna har gjort klart med den finske backen Onni Käyhkö som ansluter från Lahti Pelicans.

Den storvuxne backen, 198 centimeter, gör därmed sin första sejour i Sverige.

– Det känns kul att få representera en toppklubb som BIK Karlskoga. Jag har sett att det är en fin atmosfär i arenan under matcherna och jag ser fram emot att spela framför alla supportrar, säger Käyhkö till klubbens hemsida.

– Onni är en stor och rejäl tvåvägsback med fin skridskoåkning och ett bra förstapass som vi tror kommer att bidra till vår backsida. Han är en spelare som vi tror passar bra in i vårt sätt att spela och som kan ge oss ytterligare stabilitet, säger sportchef Torsten Yngveson.

Kontraktet är skrivet över säsongen 2026/2027.