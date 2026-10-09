William Håkansson kallas tillbaka från SSK när det är osäkert kring Pontus Själin och Otto Leskinen.

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Luleå får just nu klara sig utan lagkaptenen Erik Gustafsson som är skadad i ett antal veckor . Nu har laget också ytterligare oroligheter på backsidan.

Under fredagens träning var det blott fyra (!) backar som gick på is. Endast Jesper Sellgren, Oscar Engsund, Oskari Laaksonen och Oliwer Sjöström klev ut på isen för att delta under träningen. Förutom skadade Erik Gustafsson saknades även Otto Leskinen och Pontus Själin.

Enligt Luleås fysansvarige Mattias Waaranperä dras båda två med lättare skavanker.

– De fick stå över isträningen och körde i gymmet i dag i stället, säger Waaranperä till Norrbottens-Kuriren .

Även om Leskinen och Själin båda körde alternativ träning hoppas Luleå att båda två ska kunna spela i morgondagens hemmamatch mot Timrå .

– Båda borde kunna vara med i morgon (lördag), säger backtränaren Antti Alamäki till Norrbottens-Kuriren och fortsätter:

– Det är hård belastning på backarna i och med att Erik Gustafssons frånvaro.

Luleå kallar tillbaka William Håkansson från Södertälje

Luleå tror, eller snarare hoppas, som sagt att både Otto Leskinen och Pontus Själin ska kunna vara tillgängliga för spel mot Timrå. Dock väljer klubben ändå att gardera sig och säkra upp ifall någon av duon inte kommer till spel.

SHL-klubben har nämligen kallat hem backtalangen William Håkansson inför mötet med Timrå. Det är Södertälje som bekräftar via sina sociala kanaler , inför kvällens hemmamatch mot Vimmerby, att Håkansson inte kommer till spel för SSK då han har blivit återkallad av Luleå. Håkansson väntas dock vara tillbaka i Södertälje igen till nästa veckans matcher men ska alltså först spela mot Timrå i morgon.

William Håkansson, som i fjol var med och vann JVM -guld med Juniorkronorna, stod för 0+2 på 22 SHL-matcher i fjol. Han fick dock svårare att ta plats i Luleås lag inför årets säsong och blev därför utlånad till Södertälje. I SSK-tröjan har 19-åringen fått ett stort förtroende och hittills har han noterats för 0+4 på åtta matcher.

I sommarens NHL-draft blev William Håkansson vald av Stanley Cup-mästarna Carolina Hurricanes i andra rundan. Backtalangen är högaktuell för spel även i JVM som spelas till vintern.