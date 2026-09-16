KLART: JVM-hjälten lånas ut av Luleå

William Håkansson lånas ut till Love Härenstams Södertälje.

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Backförstärkningen Södertälje SK varit på jakt efter inför fredagens premiär i Hockeyallsvenskan ska nu vara säkrad.

Det handlar om 18-årige William Håkansson, som inte ser ut att ta plats bland sju backar i sitt Luleå Hockey. Expressen var först med att rapportera om det hela under onsdagen, och strax därefter kommer bekräftelse från båda klubbar.

– Vi har tillsammans med William och hans representanter kommit fram till att det bästa för William just nu är att lånas ut till Södertälje, för att där kunna komma åt viktig speltid för sin fortsatta utveckling som back, säger SHL-klubbens assisterande GM Ulf Engman.

– Vi tror fortfarande mycket på William och är därför övertygade om att det här är det absolut bästa alternativet för honom utifrån hur det ser ut på vår backsida just nu, fortsätter han.

Får spela med JVM-kamraterna i SSK

Den storvuxne talangen valdes av Carolina Hurricanes i andra rundan av sommarens NHL-draft. Då efter en säsong med 31 ombytta matcher i SHL, men också 18 framträdanden i Hockeyallsvenskan och Almtuna. Det lånet blev klart efter vinterns JVM där Håkansson var med och säkrade det efterlängtade guldet.

Nu återförenas stockholmaren med både Love Härenstam och Felix Carell i SSK. Två löften som även de var med och firade Juniorkronornas framgång strax efter årsskiftet.

Den 98 kg tunge pjäsen skrev i somras på sitt första NHL-kontrakt och Carolina Hurricanes ser säkerligen att mer speltid behövs för att nästa steg ska komma. Något som kanske inte är möjligt i Luleå.

– William är en storväxt men rörlig back som vi tror kommer göra vår backsida bättre, säger SSK:s sportchef Emil Georgsson.

