Borgman stoppades från 1–1-

Foto: Bildbyrån och TV4 (montage).

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Linköping tog tre blytunga poäng i bottenmötet mot rivalen HV71 under torsdagskvällen. Hemmalaget vann E4-derbyt med 3–1 inför 7 900 åskådare – och det mycket tack vare en osannolik räddning från målvakten Waltteri Ignatjew.

Linus Hultström hade gett Linköping ledningen i powerplay i den första perioden, men HV71 hade ett gyllene läge att kvittera. Andreas Borgman sköt mot vad som såg ut att vara ett öppet mål, men Ignatjew kastade sig och stoppade pucken med klubbspetsen.

– Det är helt sjukt att den inte går in, säger Andreas Borgman senare till TV4.

– Den är helt osannolik, fyller TV4-experten Staffan Kronwall i.

I den andra perioden utökade Fredrik Karlström till 2–0 i numerärt överläge med en puck som styrdes via en HV-försvarare. Riley Woods reducerade för gästerna i tredje perioden, men Ignatjew, som noterades för 25 räddningar, vägrade släppa in mer, innan Loke Krantz spikade 3–1 i tom kasse.

Segern tar Linköping precis ovanför kvalstrecket, medan HV71 är kvar som tabelljumbo.

– Jag tycker att han spelade så hela matchen. Han var värd den räddningen och den var så klart viktig för oss, säger Theodor Lennström efter matchen om Ignatjew och hans räddning.

Linköping HC – HV71: 3–1 (1–0, 1–0, 1–1)

Linköping: Linus Hultström, Fredrik Karlström, Loke Krantz

HV71: Riley Woods

Skott: 22–26 (6–7, 9–10, 7–9)

Publik: 7 900