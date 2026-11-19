Foto: Bildbyrån och TV4 (montage).

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När Färjestad 3–1-besegrade Luleå i lördags förlängde man sin vinstsvit till 14 raka. Över dessa hade man också plockat 41 av 42 möjliga poäng, och efteråt skickade Victor Ejdsell en kaxig passning där han menade att SHL-konkurrenterna behöver be till högre makter för att slå Karlstad-gänget.

Det var bara det att Frölunda väntade. Det enda laget som besegrat Färjestad 2026/27.

Trots detta förlängdes den där segersviten, men 3–2-seger satt långt inne och medförde också en hel del debatt och känslor. Detta då Henrik Tömmernes fått sätta sig i utvisningsbåset en minut in på förlängningsspelet.

Viktor Lodin hade tagit sig i offensiv zon, och backen satte upp klubban för att försvara sitt mål. FBK-stjärnan flög till isen och domaren höjde armen. Efter lite vård i båset kom han också ut för att sedan spela fram Mikkel Øby-Olsen till 3–2-avgörandet i powerplay.

– Det här kommer att bli en snackis efter matchen. Jag ser att Frölunda-spelarna redan är framme och diskuterar med domarna. Det är situationen med Lodin och Tömmernes. Jag tycker faktiskt att den är billig, utvisningen. Han ramlar ju lite där… jag tycker att den är väldigt billig. Det är mer att han åker in i klubban, säger TV4:s expert Sanny Lindström i sändningen och fortsätter.

– Sen är han med och avgör efter att ha haft så våldsamt ont där Lodin. Det är klart att det rör upp känslor ännu mer.

"Då får vi nog ta 30 utvisningar per match"

När Frölundas huvudtränare, Robert Ohlsson, sedan får ge sin bild av det hela är han tydlig.

– Det är ingen utvisning. Det är ganska mycket kamp i den här matchen, och båda lagen ger och tar framför målburarna. Ska vi ta de där situationerna får vi nog ta 30 utvisningar per match, säger han i TV4 och fortsätter.

– Jag tycker att man måste kunna spela bra försvarsspel vid målvakt. Det gör alla lag i ligan. Färjestad gör det, Frölunda gör det. Den sticker ut om man ska ta den. Då får man ta 30 per match.

TV4: Är du förvånad att han (Lodin) spelar direkt efter?

– Nej, Lodin är ju en duktig spelare och försöker väl lite ta chansen. Jag tycker mer att det inte är en utvisning. Det matchar inte matchen riktigt. Det är lite synd.

Lindström: "Lodin spelar ut inför hemmapubliken"

Frölunda hade, på drygt två minuter i den tredje perioden, gjorde både 1–1 och 2–1 genom Jacob Peterson och Patrik Puistola. Filip Roos kvitterade sedan för Färjetad innan förlängning väntade.

När TV4:s Sanny Lindström sedan, en andra gång, får ge sin bild av slutet på matchen trycker han på betydelsen av utvisningen.

– Jag förstår att det i situationen är svårt för domaren, men i det läget måste du vara väldigt, väldigt säker på att det är en utvisning, säger han och fortsätter om att domarna påverkas av att Lodin ligger kvar.

– Absolut, han spelar ut inför hemmapubliken. Jag tycker att det är ett misstag att det blir en utvisning, jag förstår att det kan ske, men att det sker i det läget då får man vara extremt noggrann för att vara säker.