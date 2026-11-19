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Brynäs säkrade en ny trepoängare i SDHL under torsdagskvällen. Det gästande Gävlelaget vann med 2–1 borta mot SDE HF i Enebybergs Ishall efter att målvakten Ena Nystrøm klivit fram och räddat 19 av 20 skott.

Inför 64 åskådare tog Brynäs ledningen i den första perioden när Ebba Hesselvall hittade rätt efter 15.33, framspelad av Hanna Thuvik och Sara Cajanova. I den andra perioden kopplade gästerna ett ännu starkare grepp om händelserna och vann skotten med klara 15–6. Utdelningen kom också i mitten av akten när Elin Svensson satte 0–2, återigen med Sara Cajanova som framspelare.



Länge såg det ut som att Ena Nystrøm skulle få hålla nollan, men med drygt två minuter kvar skapade SDE rejäl nerv i matchen. I numerärt underläge reducerade Emmi Juusela till 1–2, assisterad av Teghan Inglis.



Hemmalaget plockade ut målvakten Emma Söderberg, som stod för 27 räddningar, och tog timeout i jakten på en kvittering, men Brynäs försvarade sig väl och höll undan till seger.



SDE HF – Brynäs IF: 1–2 (0–1, 0–1, 1–0)

SDE: Emmi Juusela

Brynäs: Ebba Hesselvall, Elin Svensson

Skott: 20–29 (7–6, 6–15, 7–8)

Publik: 64