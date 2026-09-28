Luleå får klara sig utan kapten Gustafsson kommande matcher.

Luleå har startat säsongen tungt. Efter vinst i hemmapremiären mot Rögle BK har det blivit förlust mot både Frölunda HC och Brynäs IF med 7-3 samt 4-2.

Idag kom det tunga beskedet att kapten Erik Gustafsson blir borta tre till fyra veckor.

Det var i lördagens SHL-omgång som Gustafsson täckte ett skott i första bytet och behövde åka av isen med smärta. Senare gick han av matchen och kom inte tillbaka.

Höger arm röntgades under gårdagen och nu rapporterar NSD att Luleå får klara sig utan sin kapten de kommande tre till fyra veckorna.

– Vi stabiliserar upp skadan med en stödskena. Det är trist men det går inte att täcka hela kroppen med skydd, förklarar Mattias Waaranperä.

Juustovaara tvingades också avbryta

Under matchens andra period mot Brynäs gick även Casper Juustovaara av efter en tackling. JVM-guldmedaljören kommer inte träna under måndagen och blir inte borta länge.

– Vi kommer ta det dag för dag, säger Waaranperä.

Luleå spelar sin nästa match imorgon mot rivalerna Skellefteå AIK