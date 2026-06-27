Draftad av mästarna: "Svårt att få fram ord"

William Håkansson till Carolina Hurricanes.

Foto: Bildbyrån / Steven Ellis

BUFFALO (HOCKEYSVERIGE.SE)

Under säsongen har William Håkansson målats upp som en potentiell förstarunda. Däremot har speltiden i Luleå gjort att han sjunkit något på rankingarna. Under lördagen dröjde det också något innan svensken blev tagen.

Men till slut blev det en häftig destination för den unga backen. Det var nämligen Carolina Hurricanes som valde att ta talangen.

De regerande mästarna valde med sina två första val i årets NHL-draft att gå blågult båda gångerna. Först Håkansson och sedan även Wiggo Sörensson.

– Grymt kul, jag har väntat ett tag. Det var skönt att få höra namnet och jag är jäkligt glad, säger han efter valet.

Är det speciellt att komma till regerande mästarna?

– Det känns bra, det är kul att vinna och de vet hur man gör det. Så det känns bra.

Var forward innan TV-pucken

William Håkansson har under de senaste åren växt fram till en av 07-kullens främsta backar. Men om vi backar bandet bara fyra år så var han faktiskt inte ens en back. När det var dags att söka hockeygymnasium var det flera NIU som ville ha honom som forward.

Men det blev en flytt till Luleå där han blev intagen som back.

Nu sitter 18-åringen också här i Buffalo som en andrarunda.

– Helt sjukt, jag har inte riktigt fattat det än. Jag är superglad och svårt att få fram ord lite.

William Håkansson tagen i NHL-draften

Till nästa säsong är tanken att backen ska slå sig in i Luleå. Norrbottningarna har fått en ny tränare i Dennis Hall och William Håkansson siktar på att ta steget till seniorhockeyn.

– Jag tror att chanserna är bra. Jag tycker att sommaren har känts bra hittills. Det är inte så långt kvar innan det drar igång, det är bara att tugga på. Jag tror att mina chanser är bra.

Vad tänker du kring förändringarna som är i klubben?

– Kul, jag har fått bra intryck av alla nya. Det ska bli kul med nya ansikten och det ska bli jäkligt kul att dra igång i augusti.

Efter development camp åker backen vidare till Windsor. Där kommer han att påbörja en ny resa mot junior-VM. Redan förra året var han med och i år väntas han ta en nyckelroll i laget.

Törsten efter ett nytt guld är också stor.

– Svinkul det också. Jäkligt bra lag förra året och vi har jäkligt många bra det här året också. Jag tror vi har chansen i år också med ett jäkligt roligt lag igen.