Julien Gauthier & Kieffer Bellows. Foto: Bildbyrån & Måns Karlsson.

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Julien Gauthier var en av flera tunga värvningar med meriter från NHL som Brynäs IF presenterade inför säsongen. Men starten i Gävle har varit tuff för kanadensaren. Inför dagens match mot Luleå Hockey stod han noterad för 1+3, och han inledde dessutom matchen som trettondeforward för andra matchen på kort tid. Som om inte det vore nog missade han lördagens segermatch mot IF Björklöven med en skada.

Det har varit några utmanande veckor för 29-åringen.

– Men det har varit okej ändå. Jag mår bra just nu och är inte skadad. Det var ingen stor grej utan det var bara en försiktighetsåtgärd. Men jag mår perfekt, är 100 procent, och det finns inget att oroa sig för, säger han till hockeysverige.se.