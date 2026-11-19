Magnus Bogren deppar under mötet med Växjö.

Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån.

Superdeal på Hockeysverige Plus: Läs alla våra texter - resten av 2026 - för bara en krona.

Inför 4 588 åskådare hann matchen knappt börja innan gästerna låg i underläge. Redan efter 1.01 spräckte Sebastian Strandberg målnollan för Växjö, assisterad av Peter Cehlarik och Hugo Gustafsson.

– Det är en skitstart, sa också sedan huvudtränaren Magnus Bogren till TV4 efter matchen.

I den andra perioden utökade Brogan Rafferty hemmalagets ledning till 2–0. Björklöven skapade mängder av chanser och vann skottstatistiken klart med 30–23, men Ludvig Persson i Växjökassen storspelade och stod emot länge.

Först i den tredje perioden fick Umeålaget utdelning när Robin Kovacs reducerade i powerplay med drygt sju minuter kvar. Hoppet släcktes dock blixtsnabbt – bara 78 sekunder senare satte Olivier Nadeau spiken i kistan med 3–1.

– Jag tycker ändå att vi gör en okej match. Man kan inte stå och säga det hela tiden. Till slut handlar det om att vinna hockeymatcher. Det fattar jag också. Jag hade varit mer orolig om vi inte hade varit på rätt väg, säger Bogren till TV4.

Växjö Lakers HC – IF Björklöven: 3–1 (1–0, 1–0, 1–1)

Växjö: Sebastian Strandberg, Brogan Rafferty, Olivier Nadeau

Björklöven: Robin Kovacs

Skott: 23–30 (10–7, 8–9, 5–14)

Publik: 4 588