Blodiga utspelet: "Bättre än dem med handen bakom ryggen"

Fredrik Olofsson var rasande efter Rögles förlust.

Foto: TV4/Skärmdump & Aron Broman/Bildbyrån

Rögle inledde veckan genom att besegra Frölunda i Scandinavium . Därefter har det gått desto tyngre för ängelholmarna.

I torsdags åkte Rögle på en tung 3-0-förlust i Skånederbyt mot Malmö Redhawks . Som om det inte vore nog fick laget också ytterligare två skador efter derbyt . Lubos Horky och Tinus Luc Koblar adderades till en skadelista som redan innehöll både lagkaptenen Anton Bengtsson och stjärnan Leon Bristedt.

Borta mot Örebro tappade Rögle också nyckelspelaren Daniel Zaar som fick matchstraff i början av andra perioden, vid ställningen 1-1, för en huvudtackling på Christopher Mastomäki.

Rögle tappade ledning till förlust mot Örebro

Trots det var skåningarna nära att ta en trepoängare. Fredrik Olofsson blev målskytt i tredje perioden för att ge bortalaget ledningen. Det såg också ut att hålla men en kostsam utvisning med två minuter kvar såg till att Josh Dickinson kunde kvittera till 2-2 när det återstod 84 sekunder kvar av matchen.

Därmed väntade förlängning i Närke och där avgjorde också Örebro. David Quenneville sköt segermålet för hemmalaget som tar bonuspoängen. För Rögle var det lagets andra raka förlust.

Stjärnan Fredrik Olofsson var sedan rejält irriterad i intervjun med TV4 efter matchen.

– Jag har ingenting… Nu får gubbarna hem och vila, vi måste få tillbaka några gubbar. Jag har inget mer att säga, säger Olofsson som var blodig i ansiktet sedan han fått en smäll under matchen.

Fredrik Olofsson rasar: "Riktigt, riktigt tråkigt"

Olofsson var sedan rejält besviken över att laget inte lyckades vinna matchen.

– Med handen bakom ryggen är vi bättre än de här. Det är så dåligt att vi tappar det här. Så går jag in och kastar ursäkter om att vi saknar gubbar. Det är riktigt, riktigt tråkigt. Det är synd, vi är bättre än dem. De är effektiva men fy, det är surt att gå in i breaket med en match som vi skulle ha vunnit. Det finns inga ursäkter, säger han till TV4.

Fredrik Olofsson vill dock inte ge några ursäkter om att det har varit ett hårt matchande inför kvällens drabbning.

– Vi är hockeyproffs, vi har jättekul att spela hockey. Det är inget mer än så. Vi har jättekul här i Bandyklubben. Match varje jävla dag, det hade varit jättekul, säger han.

Centern gav dessutom ett svar om smällen som gjorde att han var blodig i ansiktet.

– Det är bara otur, olyckligt. Det är lugnt, jag ska försöka gå till omklädningsrummet och ta hand om mig själv nu, sade Fredrik Olofsson innan han slet av sig hörlurarna.

Rögle ligger femma i SHL -tabellen med 23 inspelade poäng på 15 matcher innan landslagsuppehållet.

Örebro – Rögle 3–2 OT (​1-1,0-0,1-1,1-0)

Örebro: Liam Danielsson, Josh Dickinson, David Quenneville.

Rögle: Oskar Jellvik, Fredrik Olofsson.