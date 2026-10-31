Brynäs-stjärnan efter petningen: "Jag är förvånad"

Julien Gauthier sattes på bänken i Globen. Foto: Bildbyrån

Foto: BILDBYRÅN

AVICII ARENA (HOCKEYSVERIGE:SE)

Julien Gauthier har haft en tuff inledningen på säsongen i Brynäs med sina 4 poäng på de 14 första matcherna. Kanadensaren som hämtats som en tilltänkt spets i årets Brynäs fick se största delen av lördagens klassikermöte mot Djurgården från sidan då tränare Niklas Gällstedt valde att sätta honom som extraforward.

-- Jag är förvånad, jag förväntade mig inte det. Men jag fick iallafall ett par byten och försökte göra det bästa av det. Vi var inte alltid i offensiv zon, men fick iväg några bra skott och försökte hela tiden. Det är inte under min kontroll vad som händer, men när jag får möjligheten så försöker jag göra det bästa av det.

Vad säger du om din säsong så här långt?

-- De senaste matcherna har varit mycket bättre. Jag börjar försåt spelet bättre, självklart vill jag producera mer poäng och ha en större roll i en andra kedja. Det är en lärokurva för mig och jag har inte gett upp utan försöker jobba hårt varje dag. Det är bara en fråga om tid innan det lossnar.

På frågan hur dialogen sett ut med Gällstedt gällande situationen är stjärnan fåordig.

-- Det är för tidigt.

Matchen förlorade Brynäs med 3-2, vilket innebär lagets femte raka uddamålsförlust. I och med förlusten i Globen blir Gävle-lagets tabellpositon allt mer alarmerande.

-- Det är väldigt frustrerande att eftersom vi förlorar med ett mål hela tiden. Vi hade såklart velat vinna några av de matcherna. Nu kommer ett uppehåll, jag tror det blir bra för oss mentalt att komma bort några dagar och sedan komma tillbaka redo att köra igen.