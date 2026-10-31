AIK förlorar efter ordinarie tid för första gången sedan premiären.

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AIK hade tagit poäng i 15 raka matcher i HockeyAllsvenskan . Lagets enda förlust efter ordinarie tid kom i premiären mot MoDo som slutade 1–3 i Avicii Arena.

Under fredagskvällen spände AIK musklerna genom att stundtals spela ut toppkonkurrenten Leksand och vinna med 3-2 efter straffläggning för att befästa sin position som allsvenska serieledare.

Bara ett dygn senare åker dock "Gnaget" på en tung förlust som innebär att deras 15 matcher långa poängsvit tar slut.

Almtuna stod nämligen för en stark insats och körde över AIK i Gränby Ishall. Hemmalaget dominerade i första perioden utan att göra mål. I andra perioden kom sedan utdelning och det var SHL-lånen som levererade för Uppsalaklubben.

AIK förlorar stort borta mot Almtuna

Charlie Forslund satte först 1-0 innan Leo Sundqvist också blev målskytt för 2-0, båda är utlånade till Almtuna från Brynäs. Forslund skickade sedan en pik till AIK i periodpausen.

– De kommer från ett fullsatt Globen i går och tror att de ska spela av det här, men vi gör det jävligt svårt för dem. Det är jävligt kul att det går så här bra, sade 20-åringen till TV4.

I tredje perioden fortsatte Almtuna att ösa på. Samuel Salonen gjorde 3-0 i spel fem-mot-tre innan ett annat SHL-lån, Bruno Osmanis, klev fram och utökade till 4-0 för hemmalaget. AIK fick sedan ett tröstmål genom Christoffer Björk men Almtuna vann sedan matchen med 5-1 då Marwin Jarbsjö fastställt slutresultatet.

Mäktiga poängsviten tar slut

Det var alltså AIK:s blott andra förlust efter ordinarie tid den här säsongen och forwarden Christoffer Björk var missnöjd med lagets insats.

– Vi kommer inte upp i nivå. Jag tycker inte att vi är där kampmässigt eller enegimässigt som vi behöver vara. Det är ingen bra match från vår sida. Så som vi spelar märks det att vi inte är där. Det är inte okej, säger Björk till TV4.

Enligt honom påverkades laget inte av att ha spelat en tuff match mot Leksand under gårdagen.

– Vi är inget lag som ska ha några ursäkter. Det är en ny match och det är likadant för Almtuna, de spelade i går också. Det är ingen ursäkt, vi måste vara bättre än vad vi är i dag, säger han.

AIK leder toppar fortsatt den allsvenska tabellen med 40 poäng på 17 matcher och de ligger just nu fyra poäng före tvåan Leksand.

Almtuna – AIK 5–1 (0-0,2-0,3-1)

Almtuna: Charlie Forslund, Leo Sundqvist, Samuel Salonen, Bruno Osmanis, Marwin Jarbsjö.

AIK: Christoffer Björk.