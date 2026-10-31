SHL

Expertens ord – om matchstraffet: "Det är en ful tackling"

Publicerad 31 oktober 2026 19:27
Robin Olausson
Robin Olausson
Redaktör och reporter
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Daniel Zaar får matchstraff för en huvudtackling på Christopher Mastomäki.
Rätt beslut, menar TV4-experten Sanny Lindström.
– Det är en ful tackling från den blinda sidan, säger Lindström.

Sanny Lindström menar att det var rätt med matchstraff på Daniel Zaar.
Sanny Lindström menar att det var rätt med matchstraff på Daniel Zaar.
Foto: Bildbyrån & TV4/Skärmdump (Montage)

Rögle var ute efter att studsa tillbaka i kväll efter derbyförlusten mot Malmö Redhawks i torsdags. Ängelholmarna fick då en bra start på bortamatchen mot Örebro när Oskar Jellvik gav Rögle ledningen med sitt första SHL-mål. Örebro svarade dock senare i första perioden när Liam Danielsson kvitterade, endast 31 sekunder innan paus. 

Ställningen var således 1-1 mellan Örebro och Rögle efter första perioden. I början av andra perioden fick Örebro sedan direkt ett långt powerplay. Redan efter 32 sekunder delade nämligen Daniel Zaar ut en huvudtackling på Christopher Mastomäki i Örebro. 

– Mastomäki har fokus på pucken och Daniel Zaar kommer in från sidan, säger TV4:s kommentator Stefan Klemetz.

Efter en kortare videogranskning kom beskedet från domarna att Zaar tilldömdes ett matchstraff för tacklingen. 

– Det gick snabbt för domarna att bestämma sig. Det är färdigspelat för Zaar. Han kommer in från sidan där och tacklingen tar i huvudet, säger Klemetz. 

Örebro lyckades dock inte göra mål i det långa powerplay-spelet. TV4-experten Sanny Lindström menade senare att det var korrekt beslut med matchstraff på Daniel Zaar för tacklingen. 

– Det är en ful tackling från den blinda sidan där Mastomäki är i en situation bakom Fredrik Olofsson. Tacklingen träffar huvudet och det är helt rätt med matchstraff där, säger Lindström. 

Andra perioden blev annars mållös och 1-1 står sig inför den tredje perioden. 

Matchen pågår!

Source: Daniel Zaar @ Elite Prospects

Den här artikeln handlar om:

Sanny LindströmÖrebro HockeyRögle BK