Expertens ord – om matchstraffet: "Det är en ful tackling"

Sanny Lindström menar att det var rätt med matchstraff på Daniel Zaar.

Foto: Bildbyrån & TV4/Skärmdump (Montage)

Rögle var ute efter att studsa tillbaka i kväll efter derbyförlusten mot Malmö Redhawks i torsdags. Ängelholmarna fick då en bra start på bortamatchen mot Örebro när Oskar Jellvik gav Rögle ledningen med sitt första SHL-mål. Örebro svarade dock senare i första perioden när Liam Danielsson kvitterade, endast 31 sekunder innan paus.

Ställningen var således 1-1 mellan Örebro och Rögle efter första perioden. I början av andra perioden fick Örebro sedan direkt ett långt powerplay. Redan efter 32 sekunder delade nämligen Daniel Zaar ut en huvudtackling på Christopher Mastomäki i Örebro.

– Mastomäki har fokus på pucken och Daniel Zaar kommer in från sidan, säger TV4:s kommentator Stefan Klemetz.

Efter en kortare videogranskning kom beskedet från domarna att Zaar tilldömdes ett matchstraff för tacklingen.

– Det gick snabbt för domarna att bestämma sig. Det är färdigspelat för Zaar. Han kommer in från sidan där och tacklingen tar i huvudet, säger Klemetz.

Örebro lyckades dock inte göra mål i det långa powerplay-spelet. TV4-experten Sanny Lindström menade senare att det var korrekt beslut med matchstraff på Daniel Zaar för tacklingen.

– Det är en ful tackling från den blinda sidan där Mastomäki är i en situation bakom Fredrik Olofsson. Tacklingen träffar huvudet och det är helt rätt med matchstraff där, säger Lindström.

Andra perioden blev annars mållös och 1-1 står sig inför den tredje perioden.

Matchen pågår!