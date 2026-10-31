Rögle tappar två till spelare med skador.

Foto: Bildbyrån/Montage

I torsdags spelades det första Skånederby för säsongen. Det blev dock ingen rolig affär för hemmalaget Rögle som åkte på en bitter 3-0-förlust i Catena Arena mot ärkerivalen Malmö Redhawks.

Som salt i såret har Rögle nu också fått två skador i laget efter derbyförlusten.

Ängelholmslaget saknar redan lagkaptenen Anton Bengtsson samt stjärnan Leon Bristedt, som i värsta fall kan missa resten av säsongen 2026/27 .

Nu adderas även målkungen Lubos Horky samt talangen Tinus Luc Koblar till skadelistan. Båda två kommer att missa lördagskvällens bortamatch mot Örebro .

Lubos Horky skadad: "I värsta falll..."

Lubos Horky har varit en av Rögles bästa spelare under hösten. Med sina åtta mål är tjecken delad tvåa i SHL:s skytteliga bakom Viktor Lodin. Horky toppar även Rögles interna poängliga med elva poäng på 14 matcher.

Nu tvingas dock Horky till vila och blir borta en tid.

– Jag undersökte honom på morgonen och vi håller på att göra fler undersökningar. När de är gjorda vet vi lite mer, men i värsta fall handlar det om ett par veckor. I bästa fall någon vecka, säger klubbens fysioterapeut Christopher Alvengrip till Helsingborgs Dagblad.

Tinus Luc Koblar missar kvällens match

Tinus Luc Koblar å sin sida har noterats för fyra poäng på tio matcher sedan han anslöt från Toronto Maple Leafs organisation. 19-åringen dras nu också med en skadekänning, dock är det inte lika farligt med Luc Koblar som det är med Horky.

– Han fick en smäll mot Malmö, men kunde spela klart. Det får han sota lite för i dag och under träningen hade han ont. Tinus kommer inte att spela mot Örebro, men han kommer att vara i spelbart skick efter uppehållet, säger Christopher Alvengrip.

Rögle BK ligger femma i SHL-tabellen, sedan man plockat 22 poäng på 14 matcher, inför lördagens omgång som är den sista innan landslagsuppehållet.

Source: Lubos Horky @ Elite Prospects