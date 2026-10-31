Arthur Kaliyev har inte fått något nytt NHL-avtal.

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Som ung var Arthur Kaliyev en av världens största talanger. Han öste in poäng för Hamilton Bulldogs i OHL med hela 51 mål och 102 poäng på 67 matcher vilket gjorde att han kom i toppen av både skytteligan och poängligan. I NHL-draften 2019 valdes han sedan som 33:e spelare av Los Angeles Kings.

Vann JVM-guld med USA

Kaliyev var en av de bästa spelarna för USA i JVM 2020 och var sedan också en av guldhjältarna vid JVM 2021 med åtta poäng på sju matcher för USA. Forwarden gjorde sedan också mål direkt i sin NHL-debut för LA Kings 2021.

Därefter tillbringade Arthur Kaliyev tre säsonger som ordinarie i Kings men gjorde som bäst bara 14 mål respektive 28 poäng i NHL. Han flyttade sedan till New York Rangers 2025 men lyfte inte heller där. Förra året skrev forwarden därefter på för Ottawa Senators, men där spelade han endast två NHL-matcher och annars spelade exklusivt i AHL.

I november 2025 anklagades Arthur Kaliyev också av sin före detta flickvän för att ha stulit över 50 000 dollar från henne för att betala av spelskulder till lagkamrater, rapporterade New York Post .

Arthur Kaliyev klar för tryout i Iowa Wild

Fast i farmarligan stod Arthur Kaliyev dock för en succéssäong förra säsongen. 25-åringen sköt hela 40 mål och 68 poäng på 70 matcher. Kaliyev vann därmed AHL:s skytteliga samt kom trea i poängligan.

Trots det har forwarden gått klubblös under hela sommaren och även långt in på hösten. Kaliyev har nämligen väntat på att få ett nytt NHL-avtal – men buden har aldrig dykt upp. Nu har Arthur Kaliyev fått nog av att vänta.

Kaliyev väljer nämligen att skriva på ett tryout-avtal för AHL-klubben Iowa Wild som är farmarlag till Minnesota Wild. Det innebär att han ansluter på ett provspel i hopp om att kunna få ett NHL- eller AHL-kontrakt för hela säsongen 2026/27.

Under sin karriär har Arthur Kaliyev noterats för 76 poäng på 204 NHL-matcher samt 101 poäng på 115 matcher i AHL.