Stjärnan frälste Luleå – efter straffar

Joona Koppanen avgjorde för Luleå borta mot Timrå.

Foto: Pär Olert/Bildbyrån

Det blev en dramatisk tillställning i SCA Arena när Timrå tog emot Luleå. Gästerna från Norrbotten drog till slut det längsta strået och kunde vinna med 3–2 efter straffar inför 4 858 åskådare.

Matchen inleddes i ett jämnt tempo där Valtteri Puustinen gav Luleå ledningen med 1–0 i den första perioden framspelad av Markus Nurmi och Joona Koppanen. Timrå replikerade dock innan pausvilan genom Anton Heikkinen, som satte 1–1 efter förarbete av Marcus Hardegård och Albin Sundin.

I den andra perioden bjöds publiken på intensiva sekvenser. Timrå tog ledningen till 2–1 i boxplay genom Dylan McLaughlin, men Luleå svarade i numerärt överläge när Joona Koppanen hittade rätt fram till 2–2.

Efter en mållös tredje period och förlängning där nerverna prövades fick matchen avgöras på straffar. Väl där klev Joona Koppanen fram som stor matchhjälte och avgjorde till Luleås fördel, vilket säkrade extrapoängen till gästerna.

Matchfakta Timrå – Luleå

Timrå IK – Luleå HF 2–3 e.str. (1–1, 1–1, 0–0, 0–0, 0–1)

Första perioden:

0–1 (04.44) Valtteri Puustinen (Markus Nurmi, Joona Koppanen)

1–1 (17.22) Anton Heikkinen (Marcus Hardegård, Albin Sundin)

Andra perioden:

2–1 (35.33) Dylan Mclaughlin (Anton Wedin), SH1

2–2 (36.21) Joona Koppanen (Oskari Laaksonen, Pontus Andreasson), PP1

Tredje perioden:

–

Förlängning:

–

Straffläggning:

2–3 (GWS) Joona Koppanen

Skott: 19–14 (6:11:2:0:0 – 5:4:4:0:1)

Utvisningsminuter: Timrå IK 14 min, Luleå HF 32 min

Publik: 4 858