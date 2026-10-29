Carl Perssons Malmö vinner Skånederbyt mot Rögle.

Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån

2023/24 vann Rögle alla fyra Skånederbyn.

2024/25 vann Malmö alla sex (!) derbyn.

Förra säsongen hade Rögle övertaget med vinster i tre av fyra derbymatcher.

Nu var det dags för säsongens första glödheta Skånederby mellan Rögle och Malmö där det hettade till direkt med bråk redan på uppvärmningen . Där var det såklart Emil Sylvegård som var inblandad tillsammans med Tinus Luc Koblar.

När matchen sedan väl kom igång fanns dock inte alls samma hetta i känslospelet. I stället var det Malmö som stod för en stark insats och kvävde Rögles spel. Det stod dock ändå 0-0 efter 20 minuter spel.

Carl Persson gör mål igen mot Rögle

I andra perioden kunde bortalaget dock ta ledningen. Det dröjde bara 28 sekunder innan derbykungen Carl Persson slog till för Redhawks. Persson är glödhet för Malmö för tillfället och gör nu mål för tredje raka matchen. Målkungen har nu även åtta mål på 13 matcher den här säsongen.

Carl Persson har också en mäktig statistik i Skånederbyn. I och med fullträffen har han nu gjort sju mål i de tio senaste derbymatcherna mot Rögle.

Malmö hade ledningen med 1-0 inför tredje perioden och ledde också skotten med 25-18 mot ett uddlöst Rögle. Sedan kunde bortalaget också utöka ledningen i Ängelholm. Robin Hanzl styrde in 2-0-målet för Redhawks som därmed hade parkerat sig rejält i förarsätet inför matchens slut.

Oskar Blomgren håller nollan för Malmö Redhawks

Rögle lyfte sedan upp spelet i jakten på att komma tillbaka in i matchen, men utan hopp. Oskar Blomgren i Malmökassen stod för en stark insats och motade allting. Samtidigt var Malmö också kompakta i defensiven och stod för en solid insats rakt igenom.

När hemmalaget plockade ut målvakten för en extra anfallare kunde Malmö punktera matchen definitivt. Petter Vesterheim lade in 3-0 i tom kasse vilket säkrade segern.

Malmö vinner alltså säsongens första Skånederby med 3-0 sedan Carl Persson, som alltid gör mål mot Rögle, skjutit det matchavgörande målet. Oskar Blomgren blev också stor matchhjälte sedan han hållit nollan och räddat alla 30 skott som Rögle sköt.

I och med segern kliver Malmö Redhawks också förbi Rögle i tabellen och lyfter nu till en fjärdeplats i SHL.

Rögle – Malmö 0–3 (0-0,0-1,0-2)

Rögle: –

Malmö: Carl Persson, Robin Hanzl, Petter Vesterheim.