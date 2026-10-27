Frölunda föll ihop hemma mot Rögle efter pigga starten.

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Förra veckan möttes Frölunda och Rögle i Ängelholm, en match som skåningarna vann med 4-1 . Nu ställdes lagen mot varandra igen, den här gången i Scandinavium. Där fick Frölunda en drömstart och tog ledningen med 2-0 efter mål av Max Friberg och Graeme Clarke .

Sedan tappade Frölunda greppet om matchen helt och hållet.

Rögle tog över matchen: "Får inget stopp"

Rögle tog över spelet fullständigt där Frölunda knappt kom ut ur egen zon. Det ledde till att Linus Sandin först kunde reducera till 2-1 och senare i perioden styrde Sandin även kvitteringen till 2-2. Rögle vann skotten med 12-6 i första perioden och dominerade spelet helt hela andra halvan av perioden.

– Vi behöver få upp hårdheten och intensiteten i vårt spel igen. Vi får inga stopp i egen zon och de får spela anfallsspel egentligen tre fjärdedelar av perioden. Då är det svårt att komma åt dem, säger Frölundas lagkapten Max Friberg till TV4 i pausen.

Tränaren Robert Ohlsson menade också att Frölunda behövde rycka upp sig.

– Det är ju Rögles period från att vi gör 2-0. Vi har något pucktapp här i mittzon och de kan vända spelet, driva in och göra 2-1. Sedan får de energi av det och tar över. Det är bara spel i vår zon och vi håller inte upp och får inga stopp i försvarsspel, säger Ohlsson.

Irriterat i Frölunda efter kollapsen: "Alldeles för dåligt"

I andra perioden såg matchen ungefär likadan ut. Lubos Horky fullbordade Rögles vändning med ett 2-3-mål efter bara dryga minutens spel. Sedan fick Frölunda spela powerplay varpå Jacob Peterson kunde kvittera till 3-3 för att ge liv i matchen, men i spel fem-mot-fem var det samma visa igen.

Rögle trummade på under slutminuterna och tog ledningen igen genom Calvin de Haan . Innan periodens slut kom även 3-5 i Göteborg då Tobias Normann tappade ut en retur och Tinus Luc Koblar var piggt framme och petade in pucken för sitt första mål i Rögletröjan.

Frölunda var därmed i brygga och på väg mot sin första förlust hemma i Scandinavium den här säsongen.

– I första perioden kommer vi inte ut till kamp, det är alldeles för dåligt. Det är mycket som inte stämmer. Vi försöker jobba på det här i andra perioden men då spelar vi inte med puck i stället. Det är riktigt dåligt, vi måste upp här. Det enda positiva är att vi fortfarande har chans att vinna matchen. Vi måste vända på det här nu, säger Jacob Peterson inför tredje perioden.

Rögle blir första bortalag att vinna i Scandinavium

Efter tre minuters spel i tredje perioden fick dock Frölunda kontakt igen. I samband med en avvaktande utvisning fick Frölunda spela med en man mer igen och då small det när Samuel Johannesson reducerade. Närmare än så kom dock inte Frölunda.

Rögle hade bra kontroll i slutet av matchen och kunde hålla undan för att vinna matchen med 5-4. Därmed blir Rögle det första bortalaget att vinna i Scandinavium den här säsongen. Frölunda hade sex raka vinster i Göteborg men har nu åkt på sin första hemmaförlust under hösten.

Frölunda – Rögle 4–5 (2-2,1-3,1-0)

Frölunda: Max Friberg, Graeme Clarke, Jacob Peterson, Samuel Johannesson.

Rögle: Linus Sandin, Lubos Horky, Calvin de Haan, Tinus Luc Koblar.