Därför nobbar Luc Koblar media: "Skiter i det"

Tinus Luc Koblar nobbar media – nu kommer förklaringen.

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Tinus Luc Koblar har varit rubrikernas man sedan han återvände till SHL och kom igång med spel i Rögle BK. Det var i en match mot HV71 den åttonde oktober som Luc Koblar hamnade i ett uppmärksammat bråk med Nikola Pasic .

I en intervju med TV4 hade 19-åringen gråten i halsen när han berättade vad som föranledde bråket.

– Pasic åker runt på isen och försöker leka tuff och kallar min morsa för hora. Han är en liten jävla...jag vet inte om jag ska säga ordet på TV här, men det börjar på F i i alla fall. Jag blir extremt lack på det, det är inget jag vill höra. Jag kommer stå upp för morsan, händer det där igen kommer jag droppa handskarna, sade Luc Koblar då.

Nikola Pasic själv förnekade dock det hela , och menade att han "aldrig kallade hans morsa för det".

Strax efter bråket valde Rögle att stoppa Tinus Luc Koblar från att göra media i ett tidigt skede.

Tinus Luc Koblar bojkottar media: "Blev ganska less"

Under tisdagskvällen gjorde talangen sitt första mål för Rögle i segern mot Frölunda men 19-åringen uttalade sig sedan inte i media efter matchen. Luc Koblar nobbade både TV4 under matchen och valde sedan att tacka nej till Hockeysverige.se och övrig skrivande media på plats i Scandinavium.

Nu förklarar Rögletränaren Dan Tangnes varför Tinus Luc Koblar bojkottar media.

– Det är hans eget beslut. Jag tror att han blev ganska less på media efter den incidenten, säger Tangnes till Helsingborgs Dagblad och fortsätter:

– Det är en ung kille som ska lära sig navigera i den världen och säkert skulle ha gjort några saker annorlunda. Men jag kan också ge en känga till riksmedia (Expressen ), som ringde upp hans mamma dagen efter. Där går en gräns som jag tycker att man passerade. Då har han valt att skita i att prata med dem i stället.

Dan Tangnes svarar: "Har inte satt munkavle på honom"

Enligt Dan Tangnes bryr sig Rögle BK om människan Tinus Luc Koblar i första hand. Klubben har också funnits där som stöd för 19-åringen då incidenten tidigare i oktober har påverkat talangen, menar Tangnes.

Tränaren säger också att han förväntar sig att Luc Koblar kommer att göra media någon gång i framtiden, men att Rögle som klubb ännu inte kommer pressa honom att ställa upp i intervjuer.

– Det är inte så att vi satt någon munkavle på honom på något sätt. Men vi har inte tagit konflikten med honom, eller tvingat honom till media, för tillfället, säger Dan Tangnes till HD.

Tinus Luc Koblar, som i somras skrev på ett NHL-kontrakt med Toronto Maple Leafs , har stått för fyra poäng (1+3) på nio matcher i Rögle den här säsongen.