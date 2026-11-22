Tilia Lindgren och Brianna Brooks kunde glädja sig åt en straffseger mot Djurgården. Foto: Fredrik Sundvall / BILDBYRÅN

Foto: BILDBYRÅN

Det var Skellefteå som tog kommandot i den andra perioden. Tilia Lindgren gav hemmalaget ledningen efter 22.18, innan Ida Kuoppala utökade till 2–0 drygt 13 minuter senare.

Djurgårdens IF Dam svarade dock snabbt. Adriana Van De Leest reducerade i powerplay med knappt fyra minuter kvar av perioden och när Alexa Davis kvitterade till 2–2 med 1.26 kvar var matchen helt öppen igen.

Den tredje perioden blev mållös och inte heller förlängningen kunde skilja lagen åt. I straffläggningen klev Lucie Sindelarova fram. Hon satte bägge sina straffar och säkrade därmed extrapoängen till Skellefteå.

Skellefteå tog därmed två poäng i en viktig match i kampen kring kvalstrecket. Laget ligger kvar på åttonde plats i SDHL-tabellen med sina tolv poäng, men har nu tre poäng ned till nästjumbon Färjestad. Djurgården är sexa, en poäng före Skellefteå.

Camryn Drever noterades för 23 räddningar på 25 skott i Skellefteås mål, medan Djurgårdens Pia Dukaric stoppade 17 av 20 skott.