Koblar stoppas från media: "Inte munkavle, men..."

Tinus Luc Koblar kom inte ut för att prata med media.

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Vid det här laget har nog ingen hockeyintresserad svensk missat det bråk som bröt ut tidigare i veckan mellan Rögle BK Tinus Luc Koblar och HV71:s Nikola Pasic. Ett bråk som blivit en snackis utifrån 19-åringens val att bryta mot "en oskriven regel" och hänga ut sin motståndare för sina ord under matchen.

– Han kallade min morsa för hora, utbrast Tinus Luc Koblar bland annat i TV4, med gråten i halsen.

Nikola Pasic har sedan dess uttalat sig flera gånger, och beskrivit det som en chock, men Luc Koblar har varit tyst. Nu skriver Helsingborgs Dagblad att Rögle inte ville att talangen skulle prata med tidningen dagen efter bråket, och i samband med lördagens 2–3-förlust i Skellefteå blev svaret upprepat.

Nu kommer en förklaring från huvudtränaren Tan Tangnes:

– Anledningen är att han själv inte vill uttala sig ännu. Vi från klubben har inte satt munkavle på honom, men med respekt för den uppmärksamhet detta har skapat i kombination med hans ålder och erfarenhet så kan det vara bra att ge honom lite tid och fokusera på att spela hockey, säger han till HD.

"Inte gått obemärkt förbi i Toronto"

På frågan om det inte hade varit bättre att låta den Toronto Maple Leafs-draftade centern själv prata ut, svarar Tangnes så här:

– Det funkar tyvärr inte så utan följdfrågorna kommer avlösa varandra. Vi får inte glömma att Tinus är Torontos spelare. Detta har givetvis inte gått obemärkt förbi där över och mediedrevet i Toronto är troligen ännu större än här hemma. Men Tinus kommer prata när han är redo, säger tränaren till HD.

Tinus Luc Koblar fick sitt stora genombrott i SHL förra året, i Leksand, och skrev sedan på för Rögle när nedflyttningen blivit klar. Därefter stod han för en enorm succé under VM, och fick därmed chansen att slå sig in i Toronto. Lånet tillbaka till Sverige blev sedan klart tätt inpå säsongsstart och därefter har tre assist följt.