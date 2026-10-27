Juniorerna i ordbråk: "Vi skrek fram och tillbaka"

Tinus Luc Koblar och Max Westergård hamnade i en het ordväxling mellan utvisningsbåsen.

Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån & TV4/Skärmdump (Montage)

GÖTEBORG (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det hettade till i matchen mellan Frölunda och Rögle under tisdagskvällen. Det började efter en situation där Rögles Tinus Luc Koblar och Frölundas Max Westergård utvisades. Juniorerna hamnade sedan i ett ordbråk mellan utvisningsbåsen.

Westergård hade följande att säga om situationen

– Det blev lite hetsigt med Koblar. Jag tycker att det tillhör hockeyn så det är inget problem. Det var inget speciellt, vi bara skrek fram och tillbaka. Det brukar bli hetsigt så jag tycker att det är bara bra, säger junioren och fortsätter.

– Jag tyckte att det blev lite gnälligt. Lite gnälligt fram och tillbaka. Jag gnällde också där så båda skrek där till varandra. Han tog mig när jag gav en liten klubba där, en liten crosschecking. Jag har ingenting illa att säga, jag tycker att det tillhör hockeyn.

Hockeysverige.se sökte Luc Koblar för en kommentar men junioren var inte tillgänglig efter matchen.

Håller inte med domarna: "Han stod upp och ramlade inte ens"

Westergård tycker även att han inte borde ha blivit utvisad för crosschecking i situationen med Luc Koblar. Något som bidrog till ilskan i utvisningsbåset.

– Han stod upp och ramlade inte ens. Men det var inte det jag skrek om. Han hoppade på mig där så där blev det lite hetsigt.

Westergård har fått en fin start på säsongen men menar att Frölunda måste förbättra sitt spel efter kvällens förlust.

– Vi måste höja oss. Se till att vi vinner matcherna och sedan har vi landslagsbreak. Nu ska vi ge allt till de matcherna (på torsdag och lördag).

Frölunda ska på torsdag ta sig an Örebro på bortaplan. På lördag gästas göteborgarna av Linköping för den sista matchen innan uppehållet.