Klara Peslarova övertygade stort mot Färjestad. Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN

Foto: BILDBYRÃ N

Det blev en jämn inledning på mötet i Karlstad. Sara Cajanova gav Brynäs IF Dam ledningen efter 9.48, men Färjestad svarade genom Alli Borrow knappt tre minuter senare.

I den andra perioden återtog Brynäs kommandot. Mina Waxin satte 2–1 efter bara 51 sekunder och gav gästerna ett övertag inför den avslutande perioden.

Där klev Lovisa Engström fram och fastställde slutresultatet till 3–1 med sitt tredje mål för säsongen. Målet kom efter 51.17 och blev spiken i kistan för Färjestad.

En viktig seger för Brynäs, som fortsätter att rada upp vinster i överlägsen stil. Laget har nu elva raka segrar och toppar SDHL-tabellen med tio poängs marginal ned till tvåan Frölunda. Färjestad är kvar på näst sista plats i tabellen.

Klara Peslarova stod för en stark insats mellan stolparna i Brynäs mål. Hon räddade 31 av 32 skott och noterades för en räddningsprocent på 96,88.