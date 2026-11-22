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Efter en oväntat stark start på säsongen har det pekat brant nedför för Nyköping den senaste tiden. Den redan tunna och påtagligt svaga truppen har drabbats av avhopp (bland annat när de tilltänkta finska spetsarna Tomi Mäntynen och Patrick Isiguzo lämnat) och resultaten har varit direkt undermåliga. Inför bortamötet med Grästorp hade Nyköping blivit nollade i fyra raka matcher.

Men helgen började med positiva nyheter när flitigt arbetande sportchefen Oscar Jernström presenterade tre nyförvärv till den sargade forwardssidan. Dansken Lukas Scheffmann , John Moberg och rutinerade återvändaren Albin Ivarsson Hamberg fanns samtliga med på isen borta mot Grästorp.

Viktigt för Nyköping som i och med framförallt Ivarsson Hamberg och Moberg får in spelare som har så väl rutin som hjärta för klubben. Ovärderligt i det läge laget befinner sig. Men någonstans måste man också se på situationen lite nyktert. Det är inga frälsare som plötsligt gör Nyköping till ett lag att räkna med som kommer in. På sin höjd kommer de kunna stabilisera situationen.

John Moberg var ju med redan under kräftgången ifjol och det är ganska många år sedan Ivarsson Hamberg var i sin prime innan skador började sätta käppar i hjulet för hans karriär. Med andra ord, deras intåg är odelat positivt för Nyköping, men man måste hålla förväntningarna på en rimlig nivå. Det är fortsatt att klara sig undan ett negativt kval som är att betrakta som en stor framgång den här säsongen.

På isen fortsatte eländet för Nyköping i bottenmötet borta mot Grästorp. Trots en helt okej spelmässig insats var det hemmalaget som gjorde målen och ganska komfortabelt kunde rinna iväg till en stabil 4-1-seger som ytterligare cementerade Nyköping i den absoluta botten.

Men det finns faktiskt något positivt att rapportera. Nyköping var på väg mot att bli nollade för femte matchen i rad när rutinerade Daniel Olsson Trkulja med knappa fem minuter kvar kunde nyttja en spelvändning till att skicka in en reducering och således spräcka nollan.

Kanske ett trendbrott som Ivarsson Hamberg och Moberg framöver kan hjälpa till att spä på?

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På spåret Nyköping gjorde den före detta NH-keepern Daniel Fahlström en riktigt skarp match för sitt Vita Hästen borta mot Halmstad Hammers idag. Men det räckte bara till en poäng.

Trots storspel av Fahlström kunde hemmalaget nämligen vända 0-1 till 2-1 efter förlängningsspel och det var ett imponerande Hammers som tog isen i besittning. Vita Hästen har många väldigt skickliga spelare och gjorde en helt okej match, men det var hemmalaget som höll i taktpinnen större delen av tillställningen.

Halmstad har kommit ut efter landslagsuppehållet och spelat en väldigt intensiv ishockey, som vore de gamla Halmstad Hammers igen. Kul att se och laget fortsätter att vara oerhört svårforcerade på sin hemmaplan.

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Det blev minst sagt hett i den småländska rivalmötet mellan Boro/Vetlanda och Tranås. På flera sätt.

Hetast av alla var givetvis Markus Ruuskanen som firade sin födelsedag genom att skicka in samtliga mål och visa vägen till seger för Tranås. Hans kliniska avslut i viktiga lägen är minst sagt imponerande.

Men det som kommer att bli eftersnacket från matchen är så klart hur hemmalaget tappade det. De fick ett gäng minst sagt tveksamma domslut emot sig, men klarade över huvud taget inte av att hantera situationen och snackade ut sig ur matchen. Det matchavgörande 4-3-målet i slutet kom till exempel i spel fem mot tre efter att Josh Laframboise inte klarade av att hålla igen munnen.

Det är begripligt att det uppstod en stor frustration hos Boro-spelarna, men är man en ganska formsvag underdog kan man inte gå i abuse-fällan om man ska ha någon som helst möjlighet att välta ett formstarkt topplag ens i ett rivalmöte. Det går att diskutera domslut, det går att vara arg på domslut, men i slutändan måste man ändå kunna behålla kylan och inte snacka bort sina möjligheter att vinna en match.

Det klarade inte Boro/Vetlanda ikväll. Det var lite division 2-psyke.